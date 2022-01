Tempo fino al 31 gennaio 2022 per accedere al concorso per 6 posti di lavoro come Agente di Polizia Locale. Previsto un contratto a tempo indeterminato con requisiti richiesti davvero accessibili. Basta un diploma di scuola secondaria di secondo grado e la cittadinanza italiana, oltre all’assenza di specifiche condizioni. Vediamo di seguito tutte le info presenti nel bando di concorso, cosa serve per candidarsi, i test da sostenere e come inviare domanda.

Cercasi 6 diplomati come Agenti di Polizia Locale per questo meraviglioso Comune italiano

Il concorso per 6 Agenti di Polizia Locale di categoria PLA1 riguarda il Comune di Udine. I requisiti necessari per accedervi sono pochi e comuni. Innanzitutto, la cittadinanza italiana e la maggiore età. Seguono l’immunità da condanne penali che escludano l’assunzione nell’impiego pubblico, ai sensi delle attuali disposizioni, e l’essere in regola con gli obblighi di leva. Chiude il quadro la patente di guida di categoria B o superiore.

Le prove da superare

Tuttavia, l’idoneità fisica e specifici requisiti attitudinali non sono da meno, verificati nei test di selezione previsti per l’ammissione in graduatoria. La prima prova è di efficienza fisica con giudizio espresso nei soli termini di idoneità, quindi esente da punteggio o voto. Si compone di 3 esercizi di tipologia diversa, differenti per sesso. Questi sono salto in alto, trazioni alla sbarra e corsa di 1.000 metri.

Fatta questa si passa alla prova scritta, atta ad accertare la preparazione culturale del candidato. A tal proposito, il bando di concorso riporta le materie oggetto delle prove d’esame. Fra queste, norme sulla circolazione stradale, elementi di diritto penale, depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo, conoscenza delle apparecchiature informatiche e del pacchetto Office. Infine, una prova orale verificherà la preparazione del candidato e le capacità espositive, nonché la conoscenza della lingua inglese.

Il bando di concorso integrale

Cercasi 6 diplomati come Agenti di Polizia Locale per questo meraviglioso Comune italiano. Un estratto del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.4 del 14 gennaio 2022. Per visualizzare la versione integrale è possibile visitare il link ufficiale presente sul sito del Comune di Udine. Al suo interno troveremo tutti i dettagli del concorso, comprese le modalità di invio della domanda. A tal proposito, ricordiamo che per poter partecipare è necessario il pagamento di una tassa di concorso pari a 5 euro.

Lettura consigliata

I diplomati in questo indirizzo possono accedere all’imperdibile concorso Rai per assunzioni a tempo indeterminato