Lo Stato italiano apre spesso dei bandi per cercare molti profili diversi da inserire nelle aziende statali oppure nella Pubblica Amministrazione.

Dunque, segnaliamo di seguito un bando con il quale sono ricercate 200 nuove risorse presso il Ministero della Giustizia, per le quali è necessario avere il diploma. Scade il 28 aprile questo concorso pubblico, quindi è necessario candidarsi entro un paio di settimane.

Le figure ricercate dal Ministero

Sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia è apparso un bando indicante che è stato indetto un concorso pubblico per 203 posti a tempo indeterminato per profili di assistente tecnico. Saranno inseriti nella fascia retributiva F2, che corrisponde a circa 1.600 euro lordi mensili e tredicesima.

Gli assistenti tecnici sono ricercati nelle seguenti aree: edile, elettronica, elettrotecnica, meccanica, agraria. Per la partecipazione è necessario possedere alcuni requisiti minimi. Tra questi troviamo la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici. In aggiunta a ciò, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore, che varia in base al profilo per cui si sostiene il concorso:

geometra per l’area edile;

istituto tecnico a indirizzo tecnologico per l’area elettrica, elettrotecnica e meccanica;

perito agrario per l’area agraria.

Infine, i candidati dovranno essere in possesso di idoneità fisica e qualità morali e di condotta adeguate al ruolo.

Scade il 28 aprile questo concorso pubblico per 200 posti a tempo indeterminato al Ministero della Giustizia

La domanda di partecipazione deve essere inviata con modalità telematiche sul sito ufficiale del Ministero, al quale sarà necessario accedere tramite SPID. Ovviamente, la domanda deve includere i dati di residenza, domicilio, l’iscrizione alle liste elettorali, il titolo di studio, oltre ai dati anagrafici personali basilari.

La prova d’esame consiste in uno scritto e un orale. Infatti, l’orale mette anche alla prova le conoscenze linguistiche del candidato, che deve dimostrare di conoscere l’inglese. Inoltre, durante l’esame sono anche verificate le capacità e l’attitudine all’utilizzo di applicazioni informatiche.

Mentre la prova scritta è comune a tutti i settori, quella orale dipende dal tipo di profilo per cui si sta concorrendo:

edile, tecnologia delle costruzioni;

elettrico, tecnologia degli impianti elettronici;

elettrotecnico, tecnologia degli impianti elettrici;

meccanico, tecnologia degli impianti meccanici;

agrario, impianti relativi alla produzione e alla trasformazione di prodotti animali e vegetali.

