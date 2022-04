In molti consultano quotidianamente l’oroscopo con lo scopo di acquisire maggiore sicurezza per affrontare le sfide della vita. Infatti, nonostante non si tratti di certezza matematica, può comunque essere in grado di tranquillizzare.

Oltre al classico oroscopo, ce ne sono tanti altri che possono suggerisci la strada maestra. Tra questi troviamo i Ching e l’oroscopo Maya e quello cinese. Tra i segni che godranno di una certa fortuna in questi giorni di aprile, secondo l’oroscopo Maya, troviamo la Lepre, la Scimmia e lo Scorpione.

Oltre allo Scorpione ecco i 2 segni zodiacali fortunati che faranno faville in amore a Pasqua secondo l’oroscopo Maya

La Lepre, o Scoiattolo, vivrà dei giorni molto intensi. Le coppie già in crisi potrebbero scoppiare per via di eccessive incomprensioni. Non bisognerà, però, stressarsi eccessivamente, perché troppo nervosismo potrebbe avere ripercussioni negative sulla salute. Le situazioni meno gravi si potranno risolvere grazie al dialogo, prendersi del tempo per la coppia sarà fondamentale.

I giorni che precedono la Pasqua per la Lepre saranno, però, anche pieni di soddisfazioni lavorative e gioie. Gli incontri interessanti non mancheranno, per questo motivo restiamo con gli occhi aperti. Non sarà sicuramente un problema socializzare per la Lepre, segno molto vivace e gioviale che ama stare insieme agli altri grazie al suo carattere espansivo.

Scimmia

Un segno caratterizzato da grande intuito e dal carattere allegro e positivo. Per stare bene, i nati sotto il segno della Scimmia hanno bisogno di libertà e divertimento. Infatti, di solito cercano tutti i modi possibili di evitare la noia. I giorni di Pasqua saranno caratterizzati da tranquillità e serenità. In molti trascorreranno questi giorni circondati da amici fidati, mentre altri partiranno per un viaggio. Le persone di questo segno, infatti, amano molto viaggiare e colgono ogni occasione per partire all’avventura.

Attenzione ai tradimenti e ai colpi bassi che potrebbero arrivare da qualcuno molto vicino. Il lavoro è in fase di stallo, ma ancora per poco. Infatti, da maggio in poi, si recupererà alla grande.

Scorpione

Da ultimo, tra i segni che saranno baciati dalla fortuna nel periodo di Pasqua troviamo lo Scorpione. Un segno che ama la libertà, ma che è anche dotato di grande empatia. Molto riservato, ci mette un po’ per aprirsi agli altri ma, quando lo fa, tende a fidarsi ciecamente pur guardandosi le spalle. Una delle cause più frequenti di rottura con uno Scorpione è il tradimento.

In questi giorni non ci saranno particolari stravolgimenti, la serenità di coppia sarà una delle fonti di maggiore felicità. Le coppie consolidate prenderanno delle decisioni inaspettate, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. Chi festeggia il giorno di Pasquetta con gli amici conoscerà alcune persone che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro, invece, alcuni attriti con i colleghi potrebbero creare malumori. Meglio non pensarci e lavorare sempre con attenzione. Quindi, oltre allo Scorpione ecco i 2 segni zodiacali fortunati durante il weekend di Pasqua.

