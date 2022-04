È uno dei successi più clamorosi su Netflix con più di 80 milioni di visualizzazioni. Un progetto che ha convinto tutti, tanto che i produttori hanno già programmato la terza e la quarta serie. È Bridgerton, che racconta le avventure dell’alta società londinese nel 1810.

Appena conclusa la seconda serie, la domanda è solo una. Cosa fare in attesa delle serie successiva? Per aiutarci a combattere la malinconia, ecco alcuni consigli utili su 5 serie tv assolutamente da vedere per sostituire Bridgerton.

Protagonisti importanti

Sono due attori con decine di film alle spalle e carriere favolose, Jeremy Irons e Hellen Mirren.

Il primo è protagonista ne I Borgia, in onda su Now tv e interprete di Rodrigo Borgia, ossia Papa Alessandro VI. La qualità della sceneggiatura doveva essere garantita dalla scrittura di Neil Jordan, Oscar come miglior regista per La moglie del soldato. Questo non l’ha esentata da errori storici ricorrenti e dalle conseguenti critiche. Ma il pubblico ha ripagato la passione del lavoro svolto con ottimi ascolti e lo stop alla produzione è arrivata solo per motivi di budget.

Hellen Mirren interpreta invece Caterina la Grande, in una miniserie targata Sky, visibile anche tramite Now tv, racconto degli ultimi vent’anni della vita di Caterina II di Russia.

La regina era una femminista in tempi non sospetti durante i quali ambizione e spregiudicatezza non erano facilmente accettati in una donna, nemmeno nella la più importante del regno.

Il successo della miniserie è dovuta soprattutto alla interpretazione della Mirren e alle ricostruzioni incredibilmente realistiche e fedeli dell’epoca.

Assolutamente da vedere per sostituire Bridgerton queste 5 serie in costume in onda su Netflix, Amazon e Now TV nel mese di aprile

Su Netflix è visibile Reign, una serie televisiva che racconta la giovinezza di Maria Stuarda. Consacrata regina di Scozia a nove mesi e poi regina d’Inghilterra, è stata protagonista di una vita drammatica. La programmazione ha avuto inizio in Italia sui canali della Rai nel 2014 ed è andata avanti per 4 stagioni. La serie ha delle ambientazioni molto belle soprattutto quelle in cui protagonista assoluto è il castello di Ashford in Irlanda.

Downtown Abbey, trasmesso da Amazon Prime, è forse la serie TV che più di tutte può appassionare coloro che amano Bridgerton. Ha ottenuto ascolti molto più alti rispetto a programmi dello stesso genere collezionando un numero clamoroso di premi e candidature, a dimostrazione che anche la critica ha apprezzato l’idea.

Ambientata nello Yorkshire, la storia documenta la vita della famiglia aristocratica dei Crawley a partire dal 15 aprile 1912, anno in cui è affondato il Titanic.

La serie anglo-italiana I Medici, visibile su Amazon tv, descrive l’ascesa della storica famiglia a Firenze durante il Rinascimento. Anche qui le inesattezze si sono ripetute, ma la critica ha premiato ugualmente le intenzioni della produzione di rendere avvincenti le avventure dei protagonisti.

