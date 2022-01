Nel nostro Paese, soprattutto sul fronte lavorativo, si continuano a vivere molte incertezze e molte difficoltà. Complice, negli ultimi anni, anche la pandemia che, di certo, ha peggiorato la situazione.

Pertanto, il tema del lavoro è spesso al centro di profonde preoccupazioni ed ansie. Stati emotivi che nel tempo, possono anche compromettere il benessere psico-fisico e nuocere alla propria autostima.

C’è chi teme di perdere il proprio posto di lavoro o di non riuscire a trovarne uno, oppure di trovarlo ma non adeguato alle proprie competenze.

E c’è, purtroppo, chi il lavoro lo ha perso davvero.

I cervelli in fuga

Secondo i dati riportati dall’Unione Europea delle Cooperative (UE.Coop) sono oltre 300mila i giovani-adulti, tra i 18 e i 34 anni, che letteralmente sono scappati dal Bel Paese per cercare lavoro all’Estero.

Anche per questo motivo, il Governo è al lavoro per tentare di frenare, con incentivi ed agevolazioni, la fuga dei cervelli. Allo stesso tempo, la volontà è quella di far rientrare i giovani in Italia.

Per fortuna, sembra che l’anno nuovo sia iniziato con nuove e stimolanti prospettive per il mondo del lavoro.

Sono stati, infatti, pubblicati negli ultimi giorni, i prossimi concorsi pubblici.

Questa mattina con i Consulenti di ProiezionidiBorsa, parleremo di un’opportunità di lavoro che potrebbe riguardare diverse persone.

Da ricordare che scade il 27 gennaio 2022 il concorso per soli diplomati per lavorare nel prestigioso CSM come autisti o con altre funzioni. Infatti lo scorso 28 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 – Serie Concorsi ed Esami – è stato pubblicato il bando per partecipare al concorso indetto dal CSM ossia dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Le figure che il CSM sta ricercando per inserire nel proprio organico sono in tutto 19. Nello specifico, 10 sono da destinare a mansioni generaliste di cui al profilo A, mentre 9 a mansioni di autista di cui al profilo B del bando.

La domanda per partecipare dovrà essere presentata non oltre il 27 gennaio 2022 entro le ore 24:00.

Esclusivamente per via telematica direttamente sul portale del CSM.