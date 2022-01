Uno dei prodotti indispensabili che ognuno di noi ha in bagno è il dentifricio. Sarebbe davvero impossibile pensare di farne a meno.

Il bello del dentifricio, però, è che i suoi utilizzi sono davvero sorprendenti. Molte persone sono abituate ad utilizzarlo solo per la propria igiene orale, senza sapere di avere tra le proprie mani un vero e proprio portento della pulizia. E non stiamo parlando solo di pulizia di denti e bocca, ma anche della casa.

Molte persone, infatti, hanno già iniziato a spalmarsi sulle mani del dentifricio. Il motivo è così impensabile che ci lascerà tutti senza parole. Ecco qual è l’utilizzo più particolare per sfruttare il nostro amico dentifricio, scopriamolo insieme.

Non lava solo i denti, ecco perché già tantissimi hanno iniziato a mettersi il dentifricio sulle mani

Il dentifricio non ha bisogno di presentazioni, tutti lo conosciamo molto bene. Possono variare i gusti, i colori e persino il profumo, ma la sua funzione primaria è sempre e solo una.

Ciò che pochi sanno, però, è che può tornarci molto utile per risolvere alcuni piccoli inconvenienti domestici. In particolare, risolverebbe uno dei problemi più fastidiosi che accade quando si cucina.

Ogni giorno, infatti, quando ci appropinquiamo alla nostra cucina, facciamo quasi sempre una cosa: affettiamo le cipolle. A parte le lacrime famose che scaturirebbero dal taglio della cipolla, un altro piccolo problema legato a questa pratica è la puzza che rimane sulle mani.

Ed è proprio qui che entra in gioco il dentifricio. Questo, infatti, è in grado di eliminare la sgradevole puzza che rimane sulle mani dopo aver affettato la cipolla. Basta spalmarsi sulle mani poco dentifricio, massaggiandolo bene per qualche minuto, per poi sciacquare il tutto con acqua.

In questo modo l’odore sparirà e le nostre mani non puzzeranno più. Il procedimento vale anche con l’odore di qualsiasi altro alimento. Insomma, non lava solo i denti, ecco perché già tantissimi hanno iniziato a mettersi il dentifricio sulle mani.

Risolve un altro problema che abbiamo tutti dopo la doccia

Il dentifricio è un rimedio per risolvere anche un altro problema che tutti hanno in bagno.

Dopo il nostro momento di relax sotto l’acqua calda, usciamo dalla doccia o dalla vasca e, puntualmente, troviamo lo specchio appannato. Non tutti lo sanno, ma il dentifricio può risolvere anche questo inconveniente. Anche questa volta basterà solo una noce di dentifricio, da spalmare con panno morbido sullo specchio.

Continuiamo a pulire lo specchio, finché il dentifricio sarà completamente assorbito. Il risultato finale ci lascerà colpiti: se avremo eseguito bene il procedimento, noteremo che lo specchio sarà davvero splendente e si appannerà molto meno di prima.

Ricordiamo anche che il dentifricio è un ottimo prodotto per pulire la nostra caffettiera in poche e semplici mosse.

Dove smaltire il tubetto vuoto

Sottolineiamo che il tubetto vuoto del dentifricio, se fatto di plastica, deve essere buttato nel contenitore della plastica. Se di alluminio, invece, dovrà finire nella raccolta dei metalli, della plastica o del vetro, in base alle regole del proprio comune di appartenenza.

È importante, però, tagliare e lavare sempre bene il tubetto prima di gettarlo. Se questo non fosse possibile, invece, sarà meglio buttarlo nel secco.