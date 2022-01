Il bucato è una fra le faccende domestiche più noiose da sbrigare. Certo la tecnologia ci aiuta e contribuisce a rendere un po’ meno oneroso il compito. Sono molte le variabili che portano a scegliere il prodotto migliore per le nostre esigenze: dimensioni, efficienza energetica, funzioni e soprattutto prezzo. Forbes Vetted, la sezione per l’acquisto consapevole della celebre rivista, nell’ultimo giorno del 2021 ha stilato una classifica delle migliori lavatrici per il 2022. Fra i criteri che hanno portato alla scelta ci sono anche alcune funzioni di ultima generazione come la connettività wi-fi. Altri plus valutati sono i cicli di risciacquo aggiuntivi, la rimozione dei peli degli animali domestici oltre naturalmente all’efficienza energetica. Andiamo quindi a scoprire le caratteristiche della migliore lavatrice 2022 secondo Forbes.

Fare il bucato diventerà un divertimento con questa lavatrice eletta migliore prodotto 2022 da questa celebre classifica

La miglior lavatrice 2022, secondo la classifica, è la LG da 9 kg con optional lavaggio a vapore. Il modello scelto da Forbes è in vendita negli Stati Uniti ma anche in Italia abbiamo delle lavatrici corrispondenti con le medesime caratteristiche. La lavatrice LG eletta miglior prodotto 2022 vanta un ciclo di lavaggio a vapore specifico per rimuovere il 95% degli allergeni causati dal pelo degli animali domestici. La lavatrice ha un sistema di connettività SmartThinQ: si può gestire con lo smartphone e si integra con i sistemi di domotica di casa.

Ad appena 30° si raggiunge il massimo del potere igienizzante. Molto apprezzata è la tecnologia 6 Motion che, in breve, consiste in 6 diversi movimenti del cestello a seconda del tessuto da lavare. È disponibile anche il ciclo TubClean, un lavaggio ad hoc per mantenere sempre pulita ed efficiente la lavatrice evitando la formazione di odori, muffe e calcare.

La miglior lavatrice a carica frontale impilabile secondo Forbes

Il magazine statunitense ha ancora scelto per la categoria delle lavatrici a carica frontale la Electrolux da 9 kg Perfect Steam™, LuxCare® Wash e SmartBoost®. Vediamo cosa offre questo modello e perché è stato selezionato. SmartBoost è una tecnologia che consente la miscela preventiva di acqua e detersivo. Questo garantisce un potenziamento della forza smacchiante. Il lavaggio Perfect Stream, invece, solleva un getto di vapore dal basso andando a sciogliere efficacemente le macchie. Il lavaggio veloce dura appena 15 minuti mentre selezionando l’opzione Sanitize si ha un’igienizzazione pari al 99% dei batteri.

I nuovi must have

Dalla classifica della rivista americana possiamo quindi comprendere quelle che saranno le dotazioni irrinunciabili per le lavatrici attuali:

la connettività wi-fi per una gestione da remoto. Far partire il lavaggio mentre siamo ancora in viaggio verso casa o al lavoro ci aiuterà a risparmiare tempo prezioso;

la compatibilità con sistemi di comando vocale come Alexa o Google Assistant;

la possibilità di igienizzare anche a basse temperature in modo da razionalizzare i consumi;

tecnologie di lavaggio a vapore per dire addio al ferro da stiro;

capacità di carico elevata ma al contempo scelta di lavaggi a carico dimezzato;

facile manutenzione e pulizia con alert e programmi ad hoc;

massima efficienza energetica anche se non sempre la lavatrice è responsabile delle bollette salate.

Con queste nuove tecnologie fare il bucato diventerà un divertimento con questa lavatrice eletta migliore prodotto 2022 d a questa celebre classifica.

Approfondimento

Altro che lavatrice e asciugacapelli, il responsabile del salasso della bolletta potrebbe essere questo insospettabile elettrodomestico