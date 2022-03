Basta la terza media per le numerose offerte di lavoro nella GDO non richiedenti esperienza pregressa

Tantissime assunzioni in vista per una nota catena di discount attiva nella GDO, Grande Distribuzione Organizzata. La catena di supermercati in questione è Eurospin, attiva in Italia e Slovenia con una rete di oltre 1.200 punti vendita. Gli annunci di lavoro coprono le sedi di tantissime Regioni d’Italia e sono rivolti sia a candidati alla prima esperienza che a livelli più alti.

Inoltre, per molte opportunità basta la terza media, dato che non è previsto alcun requisito di istruzione. Eurospin offre una piattaforma dedicata per la visualizzazione degli annunci disponibili e l’invio delle candidature. Sulla stessa viene fatta distinzione fra le opportunità in sede e quelle nei punti vendita. In questo articolo porteremo alcuni esempi di offerte di lavoro appartenenti alla seconda categoria delle due prima indicate, evidenziandone requisiti e mansioni.

I profili ricercati

Si ricercano candidati per la posizione “Addetto Al Banco Gastronomia”. La risorsa si occuperà della vendita assistita al banco e di preparare i prodotti per l’esposizione, utilizzando correttamente le attrezzature necessarie. Requisiti indispensabili sono l’orientamento verso il cliente, ottime doti relazionali e comunicative, organizzazione e flessibilità.

Per il profilo sopra riportato è necessario aver maturato esperienza nel ruolo. Questo requisito manca invece nell’annuncio per “Stage Addetto Vendita”. Eurospin ricerca giovani senza esperienza fra i 19 e i 25 anni da formare nell’area vendita, in particolare per il profilo “Addetto/a Vendita”. Si richiedono al candidato passione per il lavoro, orientamento al cliente, flessibilità, serietà, precisione e disponibilità a lavorare su turni. Inoltre, il candidato ideale possiede un diploma di scuola media superiore.

Anche “Addetto Al Reparto Macelleria” è fra gli annunci di lavoro per Eurospin. La risorsa avrà il compito di tagliare e lavorare le carni, confezionare i prodotti e predisporre la merce al banco. Per questo ruolo si richiedono esperienza pregressa, conoscenza della carne e delle sue tipologie e caratteristiche. Inoltre, dimestichezza nell’utilizzo degli attrezzi appositi, passione, precisione, orientamento al cliente e serietà.

Basta la terza media per le numerose offerte di lavoro nella GDO non richiedenti esperienza pregressa

È possibile consultare tutti gli annunci di lavoro disponibili per Eurospin sulla pagina web dedicata. Nei dettagli delle singole opportunità troveremo le istruzioni per inviare la candidatura, insieme al curriculum vitae.

Lettura consigliata

È possibile candidarsi da subito per le oltre 100 opportunità lavorative in Unipol rivolte a diplomati e laureati