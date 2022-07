Le zanzare sono da sempre uno degli animali più fastidiosi con cui lottare in estate. Spesso non ci accorgiamo nemmeno della loro presenza e ci hanno già punto. Un problema addirittura amplificato se abbiamo un giardino, uno degli habitat preferiti di questi temibili insetti. Proprio nel giardino, però, potremmo trovare la soluzione al problema. Perché zampironi e citronella funzionano per mettersi al riparo dalle punture. Ma le 3 piante che stiamo per scoprire hanno decisamente una marcia in più e potrebbero rivelarsi utilissime anche per le altre coltivazioni.

Il tagete è la pianta perfetta per scacciare le zanzare e salvare le altre piante

Una delle prime piante da inserire in giardino è il tagete. In primo luogo perché il suo odore inconfondibile terrà a debita distanza le zanzare. Il secondo motivo per coltivare il tagete è che le sue radici producono sostanze tossiche per i Nematodi. Ovvero vermi che si nutrono di piante da frutto e ortaggi.

E se vogliamo trasformare il giardino in un capolavoro di tonalità calde proviamo ad abbinarlo al Calostemma, una resistentissima pianta dai lucenti fiori gialli. Tutti si fermeranno a scattare foto al nostro angolo verde.

Le proprietà anti-insetti della verbena odorosa

Un’altra pianta che non potrà mancare nella nostra difesa anti-zanzare è la verbena odorosa. Con i suoi meravigliosi fiori bianco-viola e il suo odore che ricorda alla lontana quello del limone, la Verbena è ottima contro le zanzare. E non solo. Il suo olio essenziale è particolarmente indicato per proteggere anche le altre piante da insetti e parassiti.

Zampironi e citronella funzionano, ma queste 3 piante contro le zanzare hanno una marcia in più e sono utili anche per l’orto

Zampironi e citronella ci disturbano con il loro odore? Nessun problema. Possiamo anche sostituirli con un meraviglioso cespuglio di menta. La menta è una delle piante più sottovalutate in assoluto. Possiamo usarla in cucina o per preparare delle splendide bevande dissetanti. Possiamo piantarla nell’orto e il suo odore allontanerà le zanzare.

L’utilità della menta, però, non finisce qui. Con la menta e il basilico possiamo preparare anche uno spray anti-zanzare da applicare sul corpo. E non sono soltanto le zanzare a odiarla. L’odore della pianta tiene alla larga anche moltissimi dei parassiti che tendono a infestare gli ortaggi più comuni. Per questo motivo molti vivaisti esperti consigliano di piantarla vicino a Solanacee come pomodori, peperoni e melanzane.

