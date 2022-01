Oggi le piattaforme streaming sono in continuo aggiornamento ed è facile che qualche novità finisca per sfuggirci. A volte, però, è proprio un peccato, anche perché nuovi film e serie TV non solo possono emozionarci, ma ci fanno anche viaggiare nel tempo e nello spazio, facendoci imparare qualcosa di nuovo. Questo è sicuramente il caso di una delle ultime novità della piattaforma. Infatti, sbarca su Netflix un film emozionante basato su una storia vera ricco di suspense e scene bollenti. Insomma, anche se non siamo appassionati di storia o cronache della malavita, questa è una visione che soddisferà buona parte del pubblico.

Scopriamo la trama e la storia originale su cui è basata per godere appieno la nostra serata sul divano.

Pochi giorni fa, il 12 gennaio 2022, nel nostro Paese è arrivato How I Fell in Love with a Gangster, diffuso su Netflix. Si tratta di un film noir e drammatico di produzione straniera, precisamente polacca, nelle mani del regista Maciej Kawulski. Questo è un grande valore aggiunto, dal momento che il film è ambientato proprio in Polonia.

Attraverso gli occhi di una donna misteriosa, seguiamo le vicende di un certo Nicodemus Skotarczak, detto Nikòs. Costui è niente poco di meno che uno dei più celebri criminali polacchi della storia. Ne seguiamo avidamente l’ascesa, un po’ come in Il Padrino o in Peaky Blinders. Le cose si fanno ancora più emozionanti quando Nikòs si confronta inevitabilmente con la polizia, portando a una escalation di eventi da cui non si potrà più tornare indietro.

La sua vita però non è solo crimine. Nikòs infatti incontra diverse donne con cui ha delle relazioni appassionate e vive nel lusso più sfrenato. Ma quanto c’è di vero in tutto questo?

La storia vera dietro al film

Nikòs vive a Danzica fra gli anni ‘70 e ‘80. Qui comincia a farsi un nome nella malavita, diventando leader del contrabbando di auto in Polonia. Poi allarga il ventaglio delle sue attività commerciando illegalmente prodotti di lusso, sino a commettere anche furti e omicidi. Fonda un casinò, diventa sponsor della squadra di calcio locale portandola ad un inaspettato successo, che incontrerà anche Giovanni Paolo II. Riceve la cittadinanza onoraria dal sindaco di Danzica, si sposa 3 volte e viene infine incarcerato in una delle prigioni più grandi d’Europa, a Berlino. Riesce a fuggire con uno scambio di persona, tanto che le guardie se ne accorgeranno dopo aver ricevuto una sua cartolina dalla Polonia.

Tra l’altro, questa non sarà l’ultima rocambolesca fuga che riuscirà a mettere a segno. Insomma, una vita piena di avventure che vale sicuramente la pena conoscere.

