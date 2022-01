Le serie TV sono la soluzione perfetta quando non si ha molto tempo a disposizione o non ci si vuole impegnare per almeno due ore. Tra l’altro creano quella suspense che ci tiene sempre sul filo del rasoio con la fine di un episodio, tanto che è difficile trattenersi dal trangugiarne un altro. Ma quale scegliere? Ormai ce ne sono tantissime disponibili su diverse piattaforme e di ogni genere. In questo caso, affidiamoci alle classifiche e scopriremo che sono arrivati episodi e stagioni inedite di serie nuove o con tanti affezionati. Sono queste le 3 serie Netflix più popolari del momento che hanno fatto impazzire gli italiani.

La serie del mistero

Immaginiamo di salire in aereo, con in mente solo le nostre vacanze. Atterriamo e ci rendiamo improvvisamente conto che dal decollo sono passati ben 5 anni. In questo lasso di tempo, il volo era considerato scomparso, ma i passeggeri non sono affatto invecchiati. Il mistero si infittisce quando i sopravvissuti cominciano a venire coinvolti in episodi violenti.

Questa è la trama di Manifest, che attualmente si trova al primo posto fra le più viste in Italia su Netflix. Su questa piattaforma troviamo tutte e tre le stagioni finora trasmesse, con la promessa di una quarta in un prossimo futuro.

La serie in tribunale

Un sempreverde delle serie televisive sono le vicende che si svolgono fra le aule dei tribunali. A questa se ne aggiunge una appena arrivata su Netflix, ma che ha velocemente conquistato le classifiche. Si tratta di For Life, una serie thriller basata, a grandi linee, sulla storia vera di Isaac Wright Jr., afroamericano condannato per un crimine che non ha commesso. Si tratta di una storia da cui trarre ispirazione, perché Isaac non si è arreso, ma è diventato avvocato in carcere, finendo per scagionare altri carcerati accusati ingiustamente. Per ora, in Italia possiamo vedere solo la prima stagione su Netflix, ma la seconda è stata già trasmessa in America e non tarderà ad arrivare anche nel nostro Paese.

Una serie decisamente più corposa, ma con un tema altrettanto caro agli amanti delle serie TV, è The Good Doctor. Si tratta infatti di 5 stagioni a tema medico e con una trama ispirata ad una serie TV coreana molto apprezzata, Good Doctor. Il protagonista è il giovane medico Shaun, specializzando in chirurgia all’interno di un grande ospedale all’avanguardia e autistico. Eppure, proprio questa sua condizione gli permette di vedere cose che gli altri non vedono. Interpretato da Freddie Highmore, Shaun è l’antieroe perfetto che ispira simpatia e ammirazione nonostante le difficoltà.

