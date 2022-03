C’erano una volta gli uomini che andavano dal barbiere per farsi radere la barba e tagliare i capelli. Un semplice gesto che richiamava all’aspetto esteriore, ma anche alla pulizia di viso e chioma. C’erano una volta gli uomini che prendevano in giro le mogli per le infinite sedute dalla parrucchiera. Proviamo a chiedere oggi ai professionisti dei capelli cosa vogliono i maschietti e ci sentiremo rispondere: un taglio giovanile. Grazie anche agli esempi di calciatori, attori e personaggi dello spettacolo, pronti a fare tendenza con i loro look. Ma in questo articolo non ci occuperemo del taglio uomo, ma di uno femminile che potrebbe davvero salire alla ribalta nelle prossime settimane. Sbarazzini e giovanili ecco 2 sorprendenti tagli donna primavera 2022 per un cambio look pieno di personalità.

Per chiome corte e con ricci

Non ci sarà solo il taglio a caschetto liscio nelle prossime settimane, ma gli esperti giurano che anche il ricciolo tornerà protagonista. Secondo i parrucchieri e gli hair-stylist di tutto il Mondo, Il 2022 potrebbe essere l’anno del riccio sbarazzino, stretto e corto sui lati e sulle tempie, e più lungo sopra. Un taglio diverso e speciale che potrebbe presentare una frangetta corta capace di esaltare e dare volume anche al capello più sottile. Soprattutto su un bel visetto tondo, con i lati corti che possano snellirlo, ma senza stravolgerlo. In un certo senso, la rasatura laterale, andrebbe proprio a rifarsi ai tagli maschili attualmente più in voga.

Sbarazzini e giovanili ecco 2 sorprendenti tagli donna primavera 2022 che sapranno donare originalità regalando qualche anno in meno

Qualche nostra Lettrice ricorderà forse la cantante e attrice Grace Jones, famosa negli anni ’90. Simbolo di un look mascolino estremo, anche nel suo taglio di capelli che la resero famosa persino in uno dei film di 007. Occhio che gli esperti punterebbero proprio sul ritorno di un taglio corto con un look molto dinamico unito a colori anche eccentrici. Dal rosso con riflesso mogano addirittura fino al blu, al viola se alle tonalità di verde. Attenzione che il cosiddetto taglio “alla garçonne” potrebbe dare una bella spallata nelle prossime settimane alla classica frangetta a tendina. Un taglio corto, mascolino, per una donna che vuole apparire moderna e alla moda. Ma senza rinunciare al suo fascino.

