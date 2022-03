Se sapessimo quanto cibo noi italiani gettiamo quotidianamente nella spazzatura ci sarebbe da vergognarsi. Con così tante ingiustizie e disuguaglianze anche nel nostro Paese dovremmo ritenerci fortunati e cercare quantomeno di non sprecare cosa abbiamo comprato.

Spesso non vorremmo nemmeno buttare il cibo ma non sappiamo proprio come cucinarlo. Oltretutto, spesso cuciniamo degli assemblaggi poco equilibrati e che alla fine non ci piacciono. Tuttavia, in cucina una soluzione la si può trovare sempre e basta solo sapere come combinare gli alimenti. Proprio per questo, ecco delle sfiziose ricette svuotafrigo per risparmiare anche molti soldi senza però sprecare.

Verdure in polpettoni o spiedini

Ricordiamo al Lettore che in questo articoli gli esperti di ProiezionidiBorsa non voglio seguire un’unica ricetta ma indicare alcune idee.

La prima è sicuramente quella che vede nelle verdure il protagonista del piatto. Infatti, nel frigorifero resta sempre qualche verdura che si può cucinare insieme. Pensiamo solo alle melanzane con le zucchine, magari con l’aggiunta di patate. Con questi tre ingredienti si può già preparare un ottimo piatto. Si fanno bollire le verdure e poi le si amalgamano con uova, pangrattato e Parmigiano grattugiato. Si creano le polpette e poi si passano velocemente in padella o in forno.

Se abbiamo anche qualche erba aromatica, magari cresciuta sul nostro balcone, il piatto diventa proprio da grande chef. Certo, ci sono sempre le varie frittate con ciò che resta. Frittata di pasta, frittata di prosciutto e zucchine, frittata di erbe e mortadella.

Ecco delle sfiziose ricette svuotafrigo per risparmiare senza buttare via nulla in spazzatura

Invece, tornando alle verdure, possiamo creare altre preparazioni gastronomiche. Ad esempio, se ci restano le melanzane e qualche formaggio o qualche salume possiamo preparare degli splendidi spiedini.

Tagliamo le melanzane e, con del sale, le facciamo seccare un po’. Le cuociamo nel forno per pochissimo tempo e poi le impaniamo e le farciamo con cosa troviamo in frigo. Le facciamo poi passare qualche minuto in padella con olio extravergine di oliva e le saliamo il giusto. In questo modo, nessuno si accorgerà che abbiamo usato cosa abbiamo trovato in frigo.

Approfondimento

In moltissimi sbagliano il tipo di pasta da abbinare al ragù di carne