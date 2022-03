Marzo è il mese perfetto per piantare in vaso questo fiore splendido quanto gerani e tulipani per un balcone fiorito in primavera

Con l’arrivo di marzo comincia il conto alla rovescia per il sopraggiungere della primavera. Le temperature non sono ancora miti e l’inverno potrebbe manifestarsi nuovamente con alcuni colpi di coda. Nonostante questo, la bella stagione è alle porte e possiamo cominciare a pensare di svolgere alcuni lavori in giardino o sul balcone.

Chi è appassionato di giardinaggio, infatti, avrà già cominciato con le classiche potature di fine stagione. Tra le piante da potare c’è anche la meravigliosa la Lagerstroemia che si preparerà così ad una abbondante fioritura in estate.

Oltre alle piante, però, ci si potrà anche occupare dei fiori da mettere a dimora in questo periodo. Marzo è il mese perfetto per piantare in vaso questo fiore a dir poco splendido quanto gerani e tulipani.

Infatti, in vaso saranno perfette da coltivare le dalie, erbacee perenni con radice tuberosa e facilmente gestibili.

Le fioriture potranno durare anche oltre l’estate, fino a settembre, ma bisognerà metterle a dimora già a marzo. Tra le varietà più diffuse tra cui scegliere ci sono la Melody Bolero e la Hartenaas caratterizzate da fioriture molto scenografiche.

Il momento giusto per sistemare in vaso i tuberi di dalia va dalla seconda settimana di marzo sino a maggio inoltrato.

Sarà ovviamente necessario fare attenzione al clima presente alla propria latitudine. In alcune zone di Italia si registrano ancora temperature sotto lo zero durante la notte. In questo caso meglio rimandare la messa a dimora a tempi migliori.

I tuberi di dalia si potranno acquistare sia al mercato che nei vivai o nei garden center. Al posto del classico vaso in plastica questi fiori prediligono la terracotta. Il contenitore dovrà avere un diametro di almeno 30 centimetri per un solo tubero. Nel caso di più fiori scegliere contenitori più grandi.

Per quanto riguarda il terriccio dovrà essere drenante e leggero unito a humus e argilla espansa o cocci sul fondo per favorire il drenaggio.

La punta del bulbo dovrà essere rivolta verso l’alto e bisognerà distanziarli di almeno una decina di centimetri l’uno dall’altro.

Dopo averli interrati annaffiare senza esagerare per non creare marciumi radicali. Il terreno non dovrà mai apparire secco.

Esposizione

Per vedere spuntare i germogli di dalia sarà, poi, importante scegliere di posizionarla nel luogo corretto.

Come si scriveva in precedenza, marzo è ancora un mese caratterizzato da temperature basse che la dalia teme. Scegliere una zona del balcone o della terrazza esposta al sole e, possibilmente vicino ad una parete. In questo modo sarà maggiormente riparata dall’eventuale freddo.