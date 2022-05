Con l’arrivo della primavera si può approfittare del weekend o dei ponti festivi per organizzare un bel picnic all’aria aperta. Di solito si portano cibi come la torta salata o un’insalata di riso. Per variare ci sono alcuni piatti invitanti da preparare per riempire il cestino.

Cominciamo con una specialità siciliana, le ‘mmiscate. Un tempo chi andava fuori a lavorare nei campi doveva portarsi qualcosa di pratico. E tra i cibi tipici siciliani fatti in casa e trasportabili facilmente c’erano proprio le ‘mmiscate. Si trovano ancora oggi in molti panifici e si possono cucinare a casa per portarle a un picnic. Per farle occorreranno:

250 g di semola di grano duro;

250 g di farina 00;

10 g di lievito di birra fresco;

250 ml circa di acqua;

sale e pepe;

olio extravergine d’oliva;

caciocavallo o pecorino;

olive nere;

una cipolla;

100 g di tritato o salsiccia oppure mortadella a fette spesse.

Come eseguire la ricetta

Per preparare le ‘mmiscate cominciamo con lo sciogliere il lievito in un po’ di acqua tiepida per poi aggiungerlo alle farine mischiate. Versare man mano il resto dell’acqua leggermente tiepida e impastare. Aggiungere il sale e formare un panetto da coprire e fare lievitare qualche ora. Intanto soffriggere la cipolla tritata e rosolare un po’ di tritato o la salsiccia senza budello.

Riprendere l’impasto, stenderlo e oliarlo. Cospargerlo di formaggio, pepare, distribuire le olive denocciolate e la carne. In alternativa, mettere solo cipolla fritta, olive e mortadella. Arrotolare e prendere dei pezzi d’impasto. Farli roteare tra due palmi e porli su una teglia unta. Cuocere in forno a 200/220 gradi per 30 minuti o fino alla doratura.

3 ricette per un picnic oltre alla torta salata e qualche trucchetto per allontanare le formiche dal cibo

Per un’insalata di pasta per 4 persone cuocere 350 g di pasta corta a piacere. Scolarla e farla raffreddare su un piatto largo e piano. Si può condire con pomodorini, olive nere o verdi, tonno, formaggio, affettati vari a cubetti e un filo d’olio.

Per fare il ripieno per dei calzoncini di sfoglia lessare 150 g di spinaci, scolarli e saltarli in padella con olio e uno spicchio d’aglio, sale e pepe. Scolare bene 100 g di ricotta e aggiungerli alla verdura cotta. Stendere un rotolo di pasta sfoglia, ritagliare dei dischi e mettere un po’ di farcia. Chiudere, sigillare i bordi dei calzoncini e cuocere in forno a 200 gradi per 20 minuti circa. Queste 3 ricette per un picnic sono abbastanza facili e gustose.

Mentre mangiamo all’aperto, per contrastare l’eventuale assalto delle formiche, si potrebbe usare dell’aceto oppure una miscela di acqua, olio essenziale e succo di limone. Dovrebbe funzionare anche l’acqua con olio essenziale di menta. Impregnare delle pezzette con il liquido scelto e distribuirle attorno a dove stiamo mangiando.

