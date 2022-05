Con l’arrivo dell’estate sentiamo il bisogno di andare dal parrucchiere per ritoccare il taglio. Quale scegliere? Questo è il momento delle pettinature disinvolte e sbarazzine da gestire con facilità durante l’estate. Quando il caldo si fa sentire è necessario lavare frequentemente i capelli e avere un taglio che non richieda pieghe lunghe e strutturate. Gli hair stylist ci vengono in aiuto con le loro proposte che cercano di soddisfare tutte le esigenze. Ogni donna tuttavia sa che deve scegliere in base alla sua personalità e al suo viso.

Rivisitare i tagli classici

Quale sarà il taglio giusto per noi? Andare dal parrucchiere è elettrizzante perché sappiamo bene che una nuova pettinatura può cambiarci il viso. L’effetto del taglio può essere ringiovanente più di un lifting. Quindi massima attenzione alla scelta che deve tener conto anche della corposità del capello. Quando non si è più giovanissime il capello tende ad assottigliarsi e diventa più poroso. Meglio orientarsi verso tagli corti o midi.

Cosa propongono gli hair stylist per l’estate? La tendenza è quella di sfumare molto i capelli rivisitando anche i tagli classici per creare pettinature sbarazzine e movimentate. Lo scalato piace moltissimo a tutte le età e rende più giovani ed attraenti. Il taglio più alla moda si chiama airspace e serve per dare movimento e volume ai capelli. Si crea alleggerendo la chioma con sfumature ad arte che le danno un aspetto arioso. La stratificazione si ottiene tagliando ciocche di diversa lunghezza. Con i capelli sottili la sfumatura deve essere leggera per dare ariosità senza sacrificare il volume.

Rende più giovani ed attraenti anche a 50 e a 60 anni questo taglio di capelli alla moda, perfetto per l’estate

La stratificazione si può effettuare su tutte le lunghezze anche se dà il meglio di sé sulla lunghezza media. Il taglio rimuove il peso e dà forma al capello creando uno stile leggero e vaporoso. Gli strati infatti si possono personalizzare e adattare ai capelli fini o corposi, lisci o ricci. È perfetto per tutte le donne che non amano lo stile artefatto ma preferiscono il fascino della naturalezza.

È una soluzione molto pratica per l’estate perché i capelli si possono asciugare all’aria e modellare con le mani per un effetto molto naturale. Dopo il lavaggio sarà sufficiente applicare sui capelli ancora bagnati poche gocce di olio di argan oppure uno spray texturizzante se si desidera dare maggiore volume. Basta poi scompigliare leggermente i capelli con le mani e lasciarli asciugare al naturale. Per una serata speciale si può optare per una piega più strutturata, con onde e volumi appena accennati.

