Durante le pulizie di casa, tra le superfici più difficili da trattare, troviamo sicuramente le fughe dei pavimenti e delle piastrelle del bagno. Queste, infatti, nonostante tutti i trattamenti, spesso e volentieri si anneriscono, risultando quindi sempre sporche. Per pulirle si possono adoperare svariati prodotti disponibili in commercio. Uno dei più utilizzati è sicuramente la candeggina che, però, oltre a risultare aggressiva su alcune superfici, è anche piuttosto inquinante.

Per questi motivi, molti preferiscono impiegare altre soluzioni, autoproducendosi in casa detergenti e detersivi. In questo modo, infatti, si avrebbe non solo il totale controllo di ciò che si utilizza, ma si risparmierebbero anche un bel po’ di soldi.

Tuttavia, come già spiegato in altri articoli, è molto importante preparare queste miscele con estrema attenzione. Infatti, molte volte può capitare di mischiare ingredienti senza logica, ritrovandosi con miscele inutili o, in casi più estremi, tossiche. Quindi, nelle prossime righe, sveleremo una soluzione fai da te che può aiutarci a sbiancare le fughe nere in un batter d’occhio.

Sbarazziamoci delle fughe nere dei pavimenti e delle piastrelle con quest’efficace rimedio 100% ecologico

Uno dei prodotti più utili per raggiungere questo obiettivo è sicuramente l’acqua ossigenata. Utilizzata principalmente come disinfettante per ferite, questo ingrediente è veramente portentoso anche per le pulizie di casa. Infatti, si possono sfruttare le sue proprietà disinfettanti anche per igienizzare superfici e oggetti, come ad esempio lo scopino del water.

Inoltre, è anche un efficace sbiancante e si può impiegare durante il lavaggio degli asciugamani, della biancheria e, persino, delle scarpe. Infine, l’acqua ossigenata è anche completamente biodegradabile e, soprattutto, non inquina.

Tuttavia, nel nostro caso, questo prodotto da solo potrebbe non bastare. Questo perché le fughe nere dei pavimenti o delle piastrelle potrebbero comparire non solo a causa dell’eccessiva sporcizia. Infatti, nella maggior parte dei casi, la causa principale è proprio la presenza dell’Aspergillus Niger, uno dei funghi responsabili della cosiddetta “muffa nera”.

Per contrastare questo fungo, quindi, bisognerebbe affiancare all’acqua ossigenata anche un altro ingrediente, ossia il carbonato di sodio. Quest’ultimo, essendo alcalino, permette all’acqua ossigenata di sprigionare ossigeno molto velocemente, abbattendo così virus e batteri.

Dosi e modalità di utilizzo

Per un risultato davvero eccezionale, bisogna per prima cosa spruzzare sull’area da trattare una soluzione di acqua e carbonato di sodio. In questo caso, basterà aggiungerne 200 g per ogni litro di acqua. A questo punto, lasciamo agire il composto fino a farlo completamente asciugare.

Successivamente, spruzziamo sulle superfici l’acqua ossigenata (12 volumi) e iniziamo a strofinare tutte le fughe con un vecchio spazzolino. Una volta finito, ripuliamo con un panno umido e tutto ritornerà a risplendere come fosse nuovo. Quindi, sbarazziamoci delle fughe nere in un attimo grazie a questo detergente fai da te. Tuttavia, questa operazione andrà ripetuta almeno una volta ogni 4 o 5 mesi, perché la muffa tende a ricomparire col tempo.

