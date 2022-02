Durante la fase di manutenzione della lavatrice, un oggetto che non bisognerebbe mai trascurare è la vaschetta in cui si versano il detersivo e l’ammorbidente.

Questa componente, infatti, è fondamentale non solo perché garantisce una buona pulizia del bucato, ma anche perché assicura il corretto funzionamento dell’elettrodomestico.

Se non viene pulito spesso, questo contenitore potrebbe diventare facile preda di muffe, germi e batteri.

E per di più, potrebbero annidarsi al suo interno anche residui di detersivo e calcare che, col tempo, potrebbero incrostarsi ed emanare cattivi odori.

Per non permettere che ciò accada, quindi, bisognerebbe igienizzare la vaschetta almeno una volta ogni 2 settimane. In questo articolo vedremo tutti i passaggi necessari per ottenere un ottimo risultato.

La sicurezza prima di tutto

La prima cosa da fare è scollegare la spina di alimentazione dalla presa per essere sicuri di effettuare ogni procedura in totale sicurezza.

Inoltre, ricordiamo di utilizzare sempre i guanti e la mascherina, perché andremo ad utilizzare dei prodotti potenzialmente irritanti, come l’acqua ossigenata.

A questo punto, estraiamo la vaschetta premendo sull’apposita leva, oppure, in base al modello, applicando una leggera pressione. Una volta sfilata dalle guide laterali vediamo come procedere.

Quindi, ecco come igienizzare velocemente la vaschetta della lavatrice ed eliminare quelle schifose macchie nere di muffa

Riempiamo un secchio con 4 parti di acqua ed una parte di acqua ossigenata ed immergiamoci la vaschetta. Questa soluzione ci permetterà di igienizzare il contenitore contrastando la muffa e le sue spore ed eliminando i cattivi odori. Si consiglia di tenere la vaschetta in ammollo per almeno un paio di ore, per aumentarne l’efficacia.

Nel frattempo prepariamo una sorta di pasta sgrassante versando in una ciotola 3 cucchiai di sale grosso e 3 cucchiai di detersivo per i piatti. Iniziamo quindi a mescolare e, una volta ottenuto un composto omogeneo e granuloso, immergiamoci dentro le setole di un vecchio spazzolino. Ora, con un po’ di olio di gomito, strofiniamo tutta la superficie insistendo maggiormente sulle zone più compromesse. L’azione combinata del sale con il tensioattivo permetterà di eliminare lo sporco più facilmente, facendo ritornare la vaschetta come nuova. Quindi, ecco come igienizzare velocemente la vaschetta della lavatrice senza utilizzare ulteriori detergenti. Nel caso in cui il risultato non dovesse essere troppo soddisfacente, basterà trattare nuovamente la superficie ripetendo tutte le operazioni.

