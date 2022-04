Aprile sta finendo e stiamo entrando nel fulcro della bella stagione. Molti di noi soffrono di quello che generalmente si chiama “mal di primavera”, ovvero di una stanchezza tipica di questo periodo. A volte però questa sensazione di spossatezza può essere attribuita, per chi ci crede, ai capricci del cielo. Infatti, ci sono soggetti che ne risentono e altri invece che sembrano cavalcare la cresta dell’onda. Oggi parliamo nel dettaglio di uno di questi ultimi. Infatti, per questo segno zodiacale sarà possibile arrivare in cima in una scalata verso il successo che lo premia dopo un anno di difficoltà. Scopriamo insieme di che cosa e di chi si tratta.

La situazione astrologica degli ultimi giorni

Il Sole sta transitando negli ultimi gradi del primo segno dello zodiaco e sta per passare all’elemento Terra del Toro. Altri pianeti condividono questo elemento. Infatti anche Mercurio è di transito nello stesso segno e lo stesso vale per Urano. Invece il resto dei posizionamenti sta rimanendo nel segno dei Pesci. Infatti, abbiamo per ancora non molto Giove, il grande benefico, che aiuta l’ultimo archetipo della ruota zodiacale, ma anche Venere e Marte. Vediamo dunque chi fra questi è più favorito e invece chi in questo periodo ha un diavolo per capello.

Una scalata verso il successo per questo segno zodiacale che ha passato le pene dell’inferno e che ora torna a risplendere come dovrebbe

Uno dei maggiori favoriti è il Toro che fra 2021 e 2022 ha dovuto affrontare delle importanti sfide, arrivando fino a qui un po’ ammaccato. Infatti, ci sono stati dei tagli dolorosi, spesso in ambito lavorativo e in alcuni casi anche delle ingenti perdite monetarie. Ora però la situazione sta lentamente tornando in asse. Con il passaggio del Sole nel segno, infatti, sarà possibile avere più fortuna e con Mercurio dalla propria parte si potrà avere una mente lucida per portare a buon fine le proprie idee.

Una delle giornate più favorite in questa settimana è quella di venerdì 22. Allo stesso modo, stanno anche rimontando Vergine e Capricorno. Infatti la prima, dopo qualche settimana di burnout lavorativo, sta attendendo la fine dell’opposizione con Giove per tornare a sorridere. Questa si scioglierà entro la prima metà di maggio. Il Capricorno, invece, nonostante la quadratura, sta vivendo un mese fertile per i propri affari monetari.

