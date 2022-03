Richiesta anche la licenza media in questi 2 concorsi che offrono contratto a tempo indeterminato con scadenza ad aprile 2022

In un’Italia che fronteggia le sfide del momento, come quelle dei rincari ed ecco come risparmiare sulla spesa settimanale, i concorsi pubblici e le assunzioni non si fermano. Fortunatamente, molte aziende stanno espandendo la possibilità di trovare lavoro.

Supermercati, banche, aziende che operano nel settore tecnologico o in quello dei trasporti stanno ampliando i loro orizzonti, attraverso grossi investimenti su determinati progetti. Affinché tutto ciò si realizzi, le aziende hanno bisogno del miglior team possibile.

Non si cercano, però, solo laureati e diplomati ma anche persone con la sola licenza media. L’abbiamo visto per questi concorsi pubblici, che davano l’opportunità di trovare un lavoro stabile a 400 persone in diverse Regioni italiane.

Ma le possibilità di firmare un contratto a tempo indeterminato non sono finite. Infatti, è richiesta anche la licenza media in questi 2 concorsi. Vediamo di quali si tratta, per quali Regioni, nonché tutto quello che dobbiamo sapere per presentare la domanda.

ASST Bergamo Ovest

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo, in Lombardia, è alla ricerca di 5 assistenti odontoiatrici, che abbiano la licenza media. Faccia un passo avanti chi ha sempre desiderato di lavorare nel settore della sanità.

Oltre ai classici requisiti richiesti in tutti i concorsi pubblici, nonché alla licenza media, un requisito importante è l’Attestato di assistente odontoiatrico. Ma può presentare la domanda di partecipazione anche chi ha avuto un contratto di apprendistato come assistente alla poltrona.

Il concorso prevede una prova scritta e una orale, nonché un’eventuale prova preselettiva, qualora le domande pervenute eccedano i posti messi a disposizione. Un’altra verifica, che interessa i candidati, sarà la valutazione dei titoli conseguiti.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata entro il 7 aprile 2022. Bisogna andare sul sito https://asst-bgovest.iscrizioneconcorsi.it e registrarsi. Successivamente, sarà possibile compilare la domanda online, allegando i documenti richiesti.

L’altro concorso, indetto dall’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia, mira al reclutamento di 88 persone da inserire nel proprio organico, divise per figure professionali. In merito, sono richiesti sia la laurea che il diploma, nonché la licenza media.

Coloro in possesso della licenza media potranno partecipare al concorso per il reclutamento di 12 collaboratori amministrativi, in cui sarebbe riservato 1 posto alle categorie protette.

Un altro requisito importante, oltre la licenza media, è il possesso di uno dei seguenti attestati o equipollenti:

European Computer Driving Ucence;

European Informatics Passport.

Per quanto riguarda le prove, dopo la valutazione dei titoli, vi saranno una prova scritta e una orale, oltre ad un’eventuale prova preselettiva. Per presentare la candidatura, bisogna andare sul sito dell’ARPAL e compilare la domanda online, allegando i documenti richiesti, entro il 7 aprile 2022. Sono richieste, altresì, la PEC e le credenziali SPID.