Storia e leggenda sono piene di battaglie, duelli e combattimenti. Per la gioia soprattutto dei maschietti, che, ancora oggi amano ad esempio visitare borghi medievali e rinascimentali che riportano alla memoria sfide epiche. Ma la storia è anche piena di tradimenti e traditori. Non solo Giuda che tradì Gesù. Come dimenticare ad esempio anche Efialte, misero spartano, che tradì Leonida il suo re e costrinse i famosi e leggendari 300 a difendere da soli le Termopili contro 500.000 persiani. Dante ci ricorda anche Ugolino, Cesare fu tradito dal figlio adottivo Bruto e via dicendo. Attenzione che andremo oggi a vedere quali segni potrebbero tradirci quest’etate, per arrivare al proprio tornaconto economico. Ovviamente non è una legge fisica e naturale, ma una curiosità che ci trasmettono le stelle.

Occhio ai Gemelli e alla loro instabilità

L’estate porterà, secondo le stelle, i Gemelli a seminare di trappole il cammino della propria vita. Attenzione, quindi a chi ci lavora e vive assieme. Segno che fa dell’instabilità emotiva una delle proprie caratteristiche, secondo lo zodiaco, e che, proprio in questi mesi, potrebbe tradire. Nella vita professionale non è contento dello stipendio e nemmeno della posizione. Quindi, per arrivare dove vuole, è disposto a sacrificare anche il compagno di scrivania. In amore, ancora peggio: se non ottiene le attenzioni e la passione che desidera, è pronto a cambiare letto.

Sbaglia davvero chi si fiderà di questi 3 segni che durante l’estate per arrivare a soldi e traguardi potranno tradire la fiducia anche del partner

Nonostante l’estate calda, potremmo definire lo Scorpione di “ghiaccio”. Eh, sì, le stelle parlano chiaro: lo Scorpione ha il cuore di ghiaccio e la mente e il cuore pronti a tradire.

Sia in amore che nella professione. Lo potrebbe fare con una freddezza davvero glaciale. Scorpione inquieto, ma allo stesso tempo calcolatore e freddo. Anaffettivo e crudele, fino ad arrivare dove vuole, riempiendo il terreno di bugie.

L’impensabile

Sbaglia davvero chi si fiderà di questi 3 segni, compreso il Toro. Uno dei grandi protagonisti del 2022, soprattutto dell’estate. Un Toro che potrebbe davvero guadagnare tanto, ma, che, afflitto dalla gelosia, potrebbe tradire il partner in anticipo. Una sorta di cambio di cuore preventivo, dettato sia dall’energia del momento, che dalla convinzione di essere quasi immortale nelle prossime settimane.

Ricordiamo ai nostri Lettori che queste sono curiosità e spunti presi dalle previsioni delle stelle e come tali vanno presi.

