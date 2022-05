Con la bella stagione abbiamo voglia di andare a visitare luoghi inesplorati con la famiglia. Soprattutto con l’arrivo di weekend lunghi, possiamo approfittare del tempo in più per fare una gita fuori porta. Nel nostro paese possiamo trovare bellezza e storia in ogni angolo. Anche in biblioteca.

Infatti, anche questi luoghi, che sono centro di studio e lavoro, possono essere in realtà una meta turistica. Le biblioteche, soprattutto nelle grandi città, hanno sede in palazzi storici davvero notevoli. Vediamone alcune che possiamo visitare durante i nostri viaggi.

Per una gita in famiglia, alla volta della cultura, ecco queste bellissime biblioteche italiane da visitare

La Biblioteca Nazionale Marciana si trova in Piazza San Marco a Venezia. Una tappa davvero imperdibile per gli amanti dell’arte, in quanto la sua sede è un palazzo del 1500. All’interno possiamo trovare oltre 650 mila libri di tutte le epoche storiche e provenienti da tutto il mondo. Non è solo questo, però, che sorprende di questo luogo. Infatti il soffitto è riccamente decorato e lascia davvero senza fiato. La Biblioteca prevede anche delle visite guidate.

La seconda scelta è senza ombra di dubbio la Biblioteca Apostolica Vaticana nella Città del Vaticano. Un tempo fu la biblioteca più grande al mondo e ancora oggi è un palazzo monumentale. Nasce nel 1475 e possiede tra le più antiche raccolte di testi, tra cui il Codex Vaticanus, uno dei più antichi manoscritti della Bibbia. Ricca di affreschi, è davvero una gioia per gli occhi.

A Napoli troviamo invece la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III. Con sede nel Palazzo Reale di Napoli, è finemente decorata con stucchi e affreschi che la rendono un imperdibile meta per gli appassionati. Le sue stanze sono inoltre ricche di meravigliosi lampadari che illuminano le sue sale. É la terza per numero di volumi, dopo Roma e Milano.

Anche Firenze conserva un gioiello

Infine, la Biblioteca Medicea Laurenziana a Firenze è un progetto di Michelangelo Buonarroti e merita sicuramente una visita. Le vetrate della sede sono state disegnate da Vasari, mentre anche i banchi della sala di lettura sono stati creati da Michelangelo. Custodisce quasi 70 mila libri, tra cui la più completa raccolta di opere di Virgilio.

Quindi, non solo musei, ma per una gita in famiglia alla volta della cultura possiamo visitare anche queste meravigliose biblioteche. Non tutte le biblioteche sono solo centri di lettura e studio, ma spesso sono capolavori di architettura e arte da non sottovalutare nelle nostre visite.

