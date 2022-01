Uno degli ortaggi più buoni e nutrienti di questo periodo è proprio il broccolo. È un vero e proprio concentrato di vitamine e sali minerali e fa molto bene al nostro organismo. Proprio per questo, rientra tra gli alimenti ricchi di vitamina C importanti per il sistema immunitario.

Molti di noi sono abituati a mangiare solo le infiorescenze del broccolo e a gettare nella spazzatura la parte del gambo. Così facendo, però, si crea quasi più scarto che cibo utilizzabile.

In realtà, forse non tutti sanno che il gambo del broccolo è una parte edibile buonissima, ricca di acqua e sostanze nutritive, che non possiamo proprio buttare via. Per questo motivo, ecco come riutilizzare i gambi dei broccoli con una ricetta da leccarsi i baffi.

Sbaglia chi butta via i gambi dei broccoli perché sono preziosi come l’oro per questo sorprendente motivo

Durante la nostra vita, chissà quanti gambi di broccolo abbiamo buttato nella spazzatura. Forse non tutti lo sanno, ma così facendo abbiamo sperperato soldi, sprecato una parte commestibile dell’ortaggio e perso una squisita ricetta con cui riutilizzarli.

I gambi del broccolo, infatti, possono diventare delle ottime polpette croccanti alle verdure. Prepararle è davvero molto facile.

Così buone che una tira l’altra

Per prima cosa prendiamo 4 gambi di broccolo, tagliamoli a pezzetti e mettiamo il tutto a bollire. Facciamo la stessa cosa anche con 3 patate medio-piccole, quindi mettiamo a bollire anche queste.

Quando tutto sarà cotto, scoliamo e versiamo i pezzetti di patate e broccoli in un mixer. Aggiungiamo anche 120 grammi di pangrattato, 60 grammi di formaggio grattugiato, 50 grammi di farina, 2 spicchi d’aglio sminuzzati, capperi e un pizzico di sale e di pepe.

Quando avremo tritato il tutto, versiamo il composto in una ciotola capiente e aggiungiamo qualche piccolo cubetto di scamorza, nella quantità che più desideriamo.

A questo punto prendiamo un po’ di impasto e iniziamo a creare le nostre polpette, schiacciandole un po’ al centro. Non dovremmo farle troppo grandi, altrimenti faranno fatica a cuocersi al centro. Una grandezza medio-piccola, dunque, sarà perfetta.

Passiamo tutte le polpette in un mix di pangrattato e formaggio grattugiato.

Ci manca solo la cottura

Arrivati a questo punto, ci rimarrà solo la cottura delle polpette. Mettiamo, quindi, una padella sul fuoco, versiamo un filo d’olio e aspettiamo qualche attimo perché si scaldi.

Mettiamo le polpette in padella e facciamole cuocere da entrambi i lati, finché non noteremo una crosticina dorata tutt’intorno.

Ecco pronte le nostre sfiziose e buonissime polpette ricavate dai gambi dei broccoli. Infatti sbaglia chi butta via i gambi dei broccoli perché sono preziosi come l’oro per questo sorprendente motivo.