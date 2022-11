Sartù e timballi dal forno alla tavola, la soluzione veloce per ogni occasione

Esistono circostanze in cui la praticità in cucina ci salva. Avere un piatto pronto da servire al momento ci aiuta. Per esempio in occasioni speciali, spesso capita di non potersi godere una cena tutti insieme. Essere presente a tavola è difficile se siamo impegnati in cucina. Tuttavia una soluzione esiste. Sartù e timballi dal forno subito in tavola, agevolano le pratiche culinarie. Infatti queste due ricette possono essere cucinate con anticipo e consumate in un secondo momento. Una volta pronti, sartù e riso, potranno in seguito essere semplicemente riscaldati in forno. Arriveranno così in tavola buoni come appena cucinati, anzi di più. Napoli è la patria del sartù di riso e del timballo di maccheroni. Due piatti consistenti, facili da preparare e comodi da servire.

Come cucinare un timballo di maccheroni molto speciale

Un piatto importante e abbastanza impegnativo, il timballo di maccheroni soddisferà il nostro appetito. Per preparare il timballo ci occorrono questi ingredienti:

500 g di pasta lunga;

Parmigiano;

300 g di piselli;

1 cipolla;

3 fegatini di pollo;

3 salsicce;

300 g di mozzarella;

200 g salame o prosciutto;

3 uova.

Per preparare la pasta frolla:

300 g di farina;

100 di burro;

50 g di zucchero;

2 uova;

sale.

Innanzitutto l’ideale è preparare il ragù con molto anticipo, dato il tempo di cottura. Per circa 6 persone, lessare e scolare ben al dente la pasta. Condire con il ragù preparato e Parmigiano abbondante. In seguito preparare il ripieno. Separatamente uno dall’altro, fare cuocere i piselli con la cipolla affettata, i fegatini di pollo e le salsicce a pezzettini. Tagliare a dadini la mozzarella, il salame e le uova sode a fette. La particolarità di questa ricetta è nell’ultima preparazione. Ovvero la pasta frolla o semifrolla, in cui il timballo è racchiuso. Impastare dunque la farina con il burro, lo zucchero, un uovo intero più un rosso e un pizzico di sale. Con questa foderare uno stampo dai bordi abbastanza alti. Alternare all’interno strati di pasta a strati di ripieno e di ragù. Infine coprire con altra pasta frolla e infornare.

Sartù e timballi dal forno alla tavola, per fare bella figura con gli ospiti

Il sartù di riso, è detto anche il timballo di riso dai napoletani. Per realizzare questa ricetta ci servono i seguenti ingredienti:

ragù;

brodo;

500 g di riso;

300 g di piselli;

1 cipolla;

2 fegatini di pollo;

3 salsicce;

300 g di mozzarella;

200 g di salame;

3 uova.

Anche in questo caso è necessario preparare un abbondante ragù. Dividere il sugo in due parti. Con una parte, allungata con del brodo, lessare il riso ben al dente. Con questo riso foderare il fondo e le pareti di uno stampo. Riempire l’interno con lo stesso ripieno del timballo di maccheroni, ben amalgamato con l’altra parte del ragù messo da parte. Coprire il ripieno con uno strato di riso, pressandolo leggermente per farlo ben aderire. Infine infornare per circa un’ora in forno già caldo.