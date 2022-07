Estate significa tempo di vacanze, naturalmente, ma anche di conquiste.

Magari non tanto conquiste sul lavoro, più statico in questi mesi, quanto invece in amore, specie per chi cerca l’anima gemella.

Siccome in questo caso la prima impressione gioca un ruolo fondamentale, ecco quali sarebbero i vestiti e gli accessori per fare immediatamente colpo.

Andiamo in ordine e cominciamo dal segno dell’Ariete, che questa estate vivrà un momento finalmente positivo e gratificante, bilanciando il piattume degli scorsi mesi.

Il must a cui non rinunciare, in spiaggia come in città, è la bandana, in versione fazzoletto o stampa su abiti, borse o sneakers.

Mesi, invece, più in affanno per il Toro, che comunque non deve abbattersi e dovrebbe, al contrario, godersi le piccole cose.

Per ricordarsene sarebbe essenziale un braccialetto con piccole pietre turchesi, che peraltro mette subito in risalto l’abbronzatura.

Sono, invece, un concentrato di esuberanza ed energia i nati sotto il segno dei Gemelli, che possono sbizzarrirsi con i colori nell’outfit.

Se, però, si preferisce puntare sul pezzo unico, largo all’abito chemisier con stampa grafica multicolor e abbottonatura frontale.

Un po’ più di attenzione è richiesta al Cancro, che oscilla tra il brio dell’estate e il nervosismo lavorativo.

Per apparire belli e sereni, il trucco è un accessorio che racchiuda a pieno quest’anima rock ma docile, al tempo stesso: la borsa in crochet.

Sarebbero questi i vestiti e gli accessori da indossare per fare strage di cuori in estate secondo l’oroscopo

Il sole del buonumore splende energico nel cielo del Leone, che ha voglia di esprimere tutta la sua vitalità. Per farlo basta un bikini coloratissimo con bordure crochet e ruches, sbarazzino e sempre alla moda.

Il segno della Vergine potrebbe essere fortunato in amore in questi mesi: un anello a tema “love” è il coronamento giusto di questo spirito romantico.

Più riflessiva, invece, la Bilancia che, per le sue attente valutazioni, non dovrà fare altro che sfoggiare un paio di occhiali da sole cat eye.

Gioie lavorative all’orizzonte per lo Scorpione: un bel tailleur in lino e al prossimo colloquio saranno tutti ai loro piedi.

Dal lavoro passiamo allo sport, settore del Sagittario: fuori il completo da padel più chic per essere seducenti anche in campo.

Tanta pazienza è richiesta al Capricorno, che merita l’abbraccio di un morbido poncho, mentre l’Acquario non dovrebbe rinunciare alle ciabattine in cuoio colorato.

A chiudere, lo spirito libero e viaggiatore dei Pesci, i quali non possono non comprare un nuovo zaino per la loro prossima avventura.

Quindi sarebbero questi i vestiti e gli accessori da indossare per ciascun segno nel gioco della seduzione.

