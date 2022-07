Quando pensiamo alle vacanze estive, nella maggior parte dei casi, il riferimento di prima battuta va ad acque turchesi e spiagge dorate.

E non è un mistero che per molti questa sia un po’ la vacanza perfetta, da cartolina.

Ma non bisogna dimenticare che c’è un’altrettanto alta percentuale di grandi appassionati della montagna e non solo per gli sport invernali.

Del resto, come resistere ai paesaggi incontaminati e suggestivi e al fascino imponente e grandioso delle vette alpine?

Senza parlare, poi, di quanto possano essere stimolanti sia le arrampicate che gli intriganti percorsi di trekking, con cui stupirsi a ogni passo.

Ebbene, incastonata tra le Alpi questa valle verdissima e pulita potrebbe essere la meta ideale per chi cerca una vacanza in montagna lontana dai turisti.

Ci troviamo tra le Alpi austriache, dunque poco distanti da casa: la valle in questione è quella di Wipptal, situata tra Innsbruck e il Brennero.

Chiariamo anche subito una cosa: se ci piace la montagna, ma non siamo troppo interessati alle camminate, questo posto fa al caso nostro.

È infatti possibile spostarsi nella valle anche utilizzando i mezzi pubblici grazie ad un ticket d’ingresso rilasciato agli ospiti dalle varie strutture di soggiorno.

L’ideale per raggiungere senza fatica tutti i punti più scenografici e imperdibili, senza ogni volta ricorrere a biglietti e prenotazioni.

Incastonata tra le Alpi questa valle verdissima e pulita è perfetta per una vacanza in montagna lontana dai turisti

E a proposito di centri di interesse, ne segnaliamo due in particolare: la valle Obernbergtal e la valle Gschnitztal.

Dal punto in cui ci lascia l’autobus bisogna camminare solo mezz’ora attraverso un sentiero facilissimo per trovarsi di fronte al Lago Obernbergner.

Caratterizzato da acque blu intenso e sormontato da un piccolo ponticello che lo attraversa, il lago è sicuramente uno dei punti più scenografici.

Costeggiandolo, potremo ammirare lo spettacolo della natura che si riflette nelle sue acque e da cui rimarremo piacevolmente incantati.

Nel secondo caso, invece, l’autobus lascia proprio davanti agli antichi mulini Gschnitz, oggi recuperati e funzionanti.

Anche in questo caso, il paesaggio è da cartolina: un piccolo e caratteristico villaggio ha come sfondo la cascata che attiva i mulini.

Poco distante si trova anche una fattoria nota soprattutto per l’allenamento di alpaca, tappa obbligatoria soprattutto se siamo in vacanza con i bambini.

Lettura consigliata

Altro che mare o montagna, scegliamo questa destinazione vicina all’Italia dove si trova la città più vivibile del Mondo