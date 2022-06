L’estate è la stagione preferita da molti, che attendono da mesi le giornate di caldo per fare un bagno a mare o un tuffo in piscina. La vegetazione è in fiore e i paesaggi sono colorati e allegri e si respira un’aria di festa generale. La tendenza è quella di stare più tempo fuori casa, magari improvvisando un aperitivo con gli amici o una cena all’aria aperta. L’unica cosa a cui dovremmo fare attenzione è l’eccessivo caldo, secco o umido, che potrebbe essere pericoloso per la salute del nostro organismo.

A volte tendiamo a sminuire i possibili rischi, ma in realtà potrebbe avere ripercussioni da non sottovalutare assolutamente. Infatti, se non prendiamo le giuste precauzioni, potremmo rischiare di avere un colpo di calore, anche improvviso.

Sarebbero questi i sintomi del colpo di calore ed ecco come evitare e contrastare le possibili conseguenze e danni

Il colpo di calore è un disturbo causato proprio dalle alte temperature, sopra i 35 gradi, che portano il nostro organismo a non disperdere il calore. Questa condizione provoca un irregolare innalzamento della temperatura corporea, ovvero l’ipertermia. Le ondate di calore anomalo, insieme all’umidità, non permettono una normale sudorazione per ripristinare la regolare temperatura del corpo, perché il sudore evapora. I primi campanelli d’allarme che potremmo percepire, anche improvvisamente, sono: debolezza, pressione arteriosa bassa, gonfiore, nausea, crampi, vertigini, confusione mentale. Potrebbero anche verificarsi svenimenti, collassi, convulsioni, danni agli organi e, nei casi estremi, anche coma.

Quindi, sarebbero questi i sintomi del colpo di calore che potremmo avvertire e che non bisognerebbe mai sminuire, piuttosto dovremmo intervenire prima possibile.

Per questo motivo dovremmo proteggere soprattutto le categorie più a rischio, come anziani e bambini, che solitamente bevono poca acqua. Potrebbero essere più in pericolo, poi, coloro che soffrono di alcune malattie croniche, chi ha disturbi psichici e fa uso di farmaci, chi fa lavori faticosi all’aperto. Le persone che soffrono di cuore, o di pressione alta, dovrebbero inoltre stare attenti a non compiere movimenti improvvisi e bruschi.

Prevenzione e trattamenti

Per evitare colpi di calore, il Ministero della Salute fornisce i bollettini delle ondate di calore probabili in tutta Italia, stabilendo delle indicazioni per prevenire i sintomi.

Per difendersi dalle altissime temperature è consigliato uscire di casa nelle ore più fresche, prima delle 11 e dopo le 18. È sconsigliato praticare sport in pieno sole e nelle ore critiche, bisognerebbe rinfrescarsi con l’acqua spesso, coprire la testa dai raggi del sole. Inoltre, dovremmo seguire un’alimentazione sana, leggera, ricca di frutta e verdura e bere molta acqua e bevande naturali che contrastano la disidratazione, anche quando non abbiamo sete.

Nel caso di malessere, distendersi con le gambe alzate in un luogo fresco e ventilato, usare un poco d’acqua per rinfrescarsi, bere acqua temperatura ambiente. Nel frattempo, è sempre meglio chiamare il Pronto Soccorso o recarsi presso la Guardia Medica più vicina.

