Questo caldo sembra non volerci dare proprio tregua, in nessuna parte d’Italia. Le temperature continuano a salire e quando l’afa è così pesante la voglia di mangiare, e soprattutto di cucinare, scarseggia. Per questo siamo sempre alla ricerca di piatti veloci che non richiedano lunghe preparazioni, ma che siano comunque appetitosi.

Oggi vedremo proprio una ricetta davvero semplice da realizzare, che potrebbe fare al caso nostro. Non richiede grandi preparazioni, serve solo un mixer e un solo ortaggio. La protagonista di questo delizioso primo piatto, però, è soltanto una, la calamarata. È un formato di pasta che più si adatta a condimenti cremosi e corposi. Ideale per il pesce, ma anche per sughi come i pesti e le creme di verdure. E oggi proponiamo un piatto proprio con una crema di verdure davvero sfiziosa.

Cremosa e buona da impazzire questa pasta perfetta per un primo piatto estivo veloce e sfizioso

L’ingrediente principale del condimento di questa ricetta è il peperone. Per molti è un alimento da evitare, perché risulta un po’ difficile da digerire. Ma in realtà, eliminando la buccia esterna, i filamenti e tagliandolo nel modo giusto, possiamo renderlo più digeribile.

Ingredienti per 2 persone:

180 g di pasta formato calamarata;

1 peperone rosso;

30 g di stracchino;

2 filetti di alici sott’olio;

½ spicchio d’aglio;

10 g di formaggio grattugiato;

30 g di capperi sott’olio;

20 g di mandorle;

timo;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prendiamo il peperone e laviamolo bene, dopodiché arrostiamolo sulla griglia o nel forno in modalità grill. Quando la pelle si sarà ben abbrustolita da tutti i lati, peliamolo, eliminiamo semi e filamenti e tagliamolo in pezzi. Mettiamo tutto nel mixer, aggiungiamo un filo d’olio, pepe, sale e iniziamo a tritare. Dopo un po’ aggiungiamo lo stracchino, qualche foglia di timo, il formaggio grattugiato e l’aglio sbucciato. Procediamo finché non avremo una crema corposa e mettiamo il sugo da parte.

Tritiamo al coltello le mandorle e tostiamole in una padella per qualche minuto. Non ci resta che cuocere la pasta in acqua salata e scolarla ancora al dente. In una padella più ampia versiamo un filo d’olio e i filetti di alici sott’olio. Aggiungiamo i capperi e anche la crema di peperoni, il tutto tenendo il fornello a fiamma bassa. Aggiungiamo la pasta, spegniamo il fornello e amalgamiamo bene il tutto. Finiamo con qualche fogliolina di timo e le mandorle tostate.

Insomma, è davvero cremosa e buona da impazzire questa pasta che conquisterà proprio tutti. Anche con pochi ingredienti si possono realizzare piatti leggeri e gustosi, ideali quando fa caldo. E non serve neanche spendere troppi soldi per condimenti costosi.

