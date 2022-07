Chi è in cerca di un nuovo smartphone farebbe bene a continuare la lettura di questo articolo. A luglio 2022, per la precisione il 12 e il 13 luglio, si terrà infatti un evento promozionale assolutamente imperdibile.

Amazon, una delle più grandi aziende al mondo per quello che riguarda il commercio online, sta infatti per lanciare uno dei suoi eventi più attesi. Per chi non lo sapesse, si tratta del Prime day: 2 giorni di offerte e sconti su tutto il catalogo di vendita, in modo particolare per quello che riguarda la tecnologia. Durante il Prime day è possibile trovare in forte sconto tablet, PC portatili, componenti per computer fisso e tanto altro. Solo per citarne altri, bisogna considerare anche TV, elettrodomestici grandi e piccoli, articoli per la casa, oggettistica varia e quant’altro rientra nel vasto catalogo di Amazon. Tra gli oggetti in sconto, non mancheranno di certo i telefoni cellulari.

Acquistare uno smartphone nuovo è un investimento sempre importante e in questa guida si proverà a spiegare il perché sarebbero questi i migliori smartphone di fascia media. Durante il Prime day sarà importante tenere d’occhio la pagina dedicata all’evento su Amazon, in modo da non perdersi neanche un’offerta. Questi smartphone si potrebbero trovare molto facilmente anche sotto i 200 euro.

Sarebbero questi i migliori smartphone di fascia media da comprare a circa 200 euro sfruttando questa imperdibile promozione di luglio

Un primo modello sicuramente da considerare è lo Xiaomi Poco X3 Pro. Questo telefono è uno dei migliori in assoluto quando si parla di rapporto qualità-prezzo. Ha delle prestazioni e dei componenti decisamente di livello, con un design alla moda e un prezzo molto interessante. È davvero difficile trovare un modello di smartphone che abbia 256 GB di memoria e costi così poco.

Del resto, gestire lo spazio sul cellulare è sempre un problema: anche se è possibile scoprire qualche trucco per non rimanere con la memoria piena.

Il Realme 9 5G è un altro modello decisamente interessante che si trova spesso attorno ai 280 euro e che durante il Prime day potrebbe scendere di parecchio. Il design del dispositivo è molto accattivante e, con Android 11 già pronto all’uso, garantisce un’esperienza fluida e veloce. Ottima la fotocamera da 48 megapixel.

In casa Samsung il Best Buy per questa fascia di prezzo è invece il Galaxy A12. Molti preferiscono questo marchio ad altri, a causa della reputazione ben nota di Samsung. L’A12 in particolare è uno smartphone competitivo e perfettamente in grado di gestire tutti i task quotidiani. Ottima la batteria, che può durare anche 2 giorni grazie ai suoi 5.000 mah e a un processore che consuma molto poco.

