Non è raro fare i conti con la possibilità di ritrovarsi con la memoria del telefono piena. Così come è tutt’altro che poco frequente notare che il telefono è diventato lento. Questo in genere accade spesso quando non si ha un modello particolarmente recente o molto costoso. Anche perché non tutti hanno voglia o disponibilità economica per cambiare spesso telefono e restare al passo con i tempi.

Sui telefoni sempre più file pesanti e applicazioni che occupano molto spazio

Accade, dunque, che nel tempo i file scaricati diventino sempre più grandi e le app occupino più spazio fino a rendere più probabile la saturazione dello spazio disponibile. Non mancano ovviamente le procedure per liberare spazio sfruttando ad esempio un backup, salvataggi in cloud e metodi specifici per ogni singola applicazione, come ad esempio la ha WhatsApp.

C’è, però, un’altra soluzione che può essere messa in atto. Si possono, infatti, disinstallare tutte le applicazioni che dispongono di una versione web, ottimizzata per il mobile. Questo, di fatto, consente di risparmiare spazio in maniera considerevole, non rinunciando troppo all’usabilità. E allora se la memoria piena rallenta il telefono ecco cosa fare.

Usare i siti in versione mobile può fare la differenza

Ci sono diverse applicazioni di cui si può fare a meno potendo beneficiare di siti in versione mobile che garantiscono un’esperienza paragonabile. E a beneficiare di una scelta di questo tipo non sarà solo la capacità dello spazio di archiviazione.

Possono, infatti, esserci delle app che continuano a funzionare in background, determinando un utilizzo di risorse che finisce per incidere nella velocità del dispositivo.

Se la memoria piena rallenta il telefono ecco cosa fare subito per risolvere il problema con poche mosse

E se per caso si ha l’impressione che non sia molto comodo dover andare ogni volta a digitare un indirizzo sul browser, c’è una soluzione in più. Si può, infatti, attraverso il browser creare delle shortcut. Si tratta di scorciatoie che pongono un collegamento rapido nella schermata principale del telefono, un po’ come si fa per le applicazioni preferite.

Dunque si possono creare direttamente dal browser che viene utilizzato. Facendo l’esempio di Chrome per Android, andando nel menù a cui si accede cliccando sui tre “pallini in alto a sinistra”. Basterà selezionare “Aggiungi alla schermata home” quando ci si trova nella homepage della versione mobile dei siti dei servizi che prima si usavano con l’applicazione.

L’operazione può essere ripetuta per tantissime applicazioni come ad esempio quelle dei social network. Attenzione, ovviamente, a non farlo ad esempio per le app bancarie che in alcuni casi per funzionare al meglio e per ragioni di sicurezza sono associate ai dispositivi.

Allo stesso modo altre app come WhatsApp hanno necessità di essere installate per poterne usufruire sul telefono. E negli ultimi giorni, come è noto, non sono state poche le novità portate dalla popolare app di messaggistica.

