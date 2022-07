Per chi ama l’avventura e la vita in viaggio, sarebbe fantastico poter acquistare un camper super economico e comodo, da poter trasportare anche con la propria utilitaria.

Ecco questo sogno si è realizzato grazie ai meccanici della Hotomobil, i quali hanno creato un camper economico, con tutti i servizi essenziali, per poter vivere le vacanze nel modo migliore possibile. Scendiamo nei dettagli.

Ecco il rivoluzionario mini camper che può essere trasportato anche con un’utilitaria, una casa mobile a tutti gli effetti

L’idea è stata messa in campo dalla Mirafiori che ha creato un camper per tutte le tasche e assolutamente confortevole. Il successo è assicurato, per via dell’ottimo rapporto qualità prezzo.

Un mix tra prezzo super competitivo e i comfort presenti, ha reso felice chiunque lo abbia acquistato. La Hotomobil non avrebbe fatto altro che trasformare la Doblò Fiat in un camper.

Non è stato difficile pensare di aggiungere una parte furgonata più ampia con tutti i servizi essenziali all’avanguardia per passare una vacanza in comodità. Il prezzo competitivo lo rende molto appetibile.

Quanto costa questo mini camper?

Ecco il rivoluzionario mini camper, si chiama Ronin XL e permette a 4 persone di poter viaggiare e passare le vacanze con tutti i comfort, ad un prezzo più che vantaggioso.

Per chi ama fare vita da campeggio durante le vacanze, non possono mancare questi 8 oggetti utili e sostenibili.

Le misure del Ronin sono: lunghezza 5,4 metri; larghezza 1,95 e l’altezza di 2,57. Comprende un bagno, una doccia, 4 letti da 1,90 metri e una cucina. Possiede anche un divano a L e un tavolo pieghevole.

Il prezzo si aggira intorno ai 38 mila euro, ma questo costo riguarda solo l’allestimento, a questo si deve aggiungere il prezzo del veicolo e gli eventuali optional, riscaldamento, aria condizionata, tenda.

Possiede anche un’ottima potenza di motore: un turbodiesel 1.6 Multijet, con 120 CV.

Questo camper non sarà difficile da guidare perché è compatto, ha una solida base meccanica. Possiede un serbatoio dell’acqua dolce da 88 litri e serbatoio acque reflue da 50 litri.

Il Ronin XL ha tutti i comfort

L’utilizzo di materiali in legno all’interno del Ronin XL, regala il senso della natura all’interno della cabina, mentre i suoi speciali tessuti infondono il potere della semplicità.

Grazie al suo isolamento in poliuretano ad alta densità da 20 mm, le pareti della cabina creano condizioni di effetto termico, che impediscono il trasferimento di calore dall’interno verso l’esterno e viceversa. Significa che la cabina resterà alla stessa temperatura sia quando la si riscalda che quando la si raffredda.

La sua eleganza, il suo design e la tecnologia, assicurano che il Ronin sia un modo per fare vacanza duraturo e comodo. Le funzionalità all inclusive e le attrezzature servono a rendere le proprie giornate e le proprie vacanze più piacevoli.

