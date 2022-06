Ci sono diverse città bellissime in Italia che valgono la pena di essere visitate almeno una volta della vita. Altre, poi, potrebbero essere anche più di una semplice meta di viaggio. Alcuni luoghi nel Bel Paese, infatti, sono l’ideale per accogliere persone che vogliono cambiare vita e che stanno pensando di trasferirsi. Questo può essere un ottimo modo per cercare dei nuovi spunti e degli stimoli del tutto inediti. Cambiare città in cui si vive, infatti, potrebbe aiutarci a reinventare completamente la nostra quotidianità. Basterà scegliere il giusto luogo seguendo le nostre esigenze.

Una meravigliosa città in cui la qualità di vita è alta e dove trascorrere le giornate in totale serenità

Se sogniamo di vivere in una città piena di giovani e di cultura e a misura d’uomo, sicuramente Treviso potrebbe essere una scelta davvero adatta. Ma non è l’unica che corrisponde a queste caratteristiche. Nella lista, infatti, potremmo inserire anche Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia. Questo piccolo angolo di paradiso, infatti, soddisfa diverse esigenze e potrebbe essere il luogo giusto in cui vivere per molti di noi. Basti pensare al verde che caratterizza la città, con parchi e sentieri alberati che fanno di questo posto quasi un giardino a cielo aperto. Ma non è finita qui. Pordenone, infatti, offre diverse attrattive ed edifici storici che allieteranno anche le nostre passeggiate quotidiane se decideremo di viverci.

Proprio questa è una delle città in Italia dove si vive benissimo senza traffico e con tantissime opportunità da sfruttare

I monumenti, gli affreschi e la storia di Pordenone sono davvero tangibili. Non appena entriamo nella città, infatti, possiamo facilmente renderci conto di quanto la tradizione sia fondamentale in questo luogo. Dunque, le esigenze di vivere nell’arte e nel verde potrebbero essere soddisfatte. Ma non è tutto. Infatti, anche la cultura ha un peso molto importante in questa città. Basti pensare alle manifestazioni come il Pordenonelegge, festival del libro con autori e giornalisti volto a far conoscere la città. Anche le giornate dedicate al cinema fanno di questa città un centro culturale prolifico ed interessante.

La grandezza di Pordenone, poi, ci permetterebbe di viverla quasi unicamente a piedi. O, se amiamo lo sport, anche in bicicletta. Insomma, sicuramente è una città tranquilla ma al tempo stesso dinamiche che accontenterebbe alcuni di noi. E proprio questa è una delle città in Italia a cui potremmo pensare se eventualmente decidessimo di trasferirci e di cambiare vita in modo radicale.

Lettura consigliata

Questa è la città perfetta, bellissima e pulitissima in cui vivere se vogliamo tranquillità e tante sorprese