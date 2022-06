Secondo Gabriel Garcia Márquez ognuno di noi non ha una, ma ben tre vite. Una è pubblica, una è privata e la terza è segreta. Per questo la vita di coppia spesso inizia con tanto amore e con tanto rispetto e attenzione reciproca, ma poi finisce tra due persone che sono diventate dei perfetti sconosciuti.

In altre parole, il partner, la moglie o il marito, con il tempo diventano degli estranei. Delle persone che non si riconoscono più. Nei comportamenti, negli atteggiamenti e anche nelle scelte. Anche se magari non c’è alcun tradimento. Vediamo di approfondire questo aspetto anche quando e se per la crisi di coppia ci sono delle possibili soluzioni.

Quando il partner può diventare un estraneo e quali sono le soluzioni per i rapporti di coppia in crisi

Nel dettaglio, sentirsi estranei accanto a qualcuno è davvero doloroso, ma purtroppo capita. Quando succede è chiaro che il rapporto di coppia si è fatto in mille pezzi. In tal caso con il partner serve un chiarimento che sia davvero schietto e sincero. Nel decidere e nell’impegnarsi a provare a far tornare tutto come prima.

Ripartire dalle piccole cose, è la risposta. In più, spesso per la risoluzione di una crisi di coppia è necessario un intervento e un supporto esterno. Vediamo allora come, quando e perché è meglio affidarsi a un professionista.

Come provare a risolvere un rapporto in profonda crisi

In particolare, su come provare a risolvere un rapporto di coppia che è in crisi il primo passo da compiere è quello dell’accettazione di una convivenza che si è palesemente deteriorata. Nella maggioranza dei casi è il tradimento il fatto grave che manda le coppie in crisi. Ma anche il periodo della gravidanza, e quello della nascita di un figlio, possono portare da un lato tanta gioia, ma dall’altro a veri e propri sconquassi rispetto a quella che era prima, invece, la vita di coppia.

Ecco, dunque, quando il partner può diventare un estraneo. Così come una coppia può andare in crisi pure per problemi e per mancanza di feeling nell’intimità. Ecco perché, quando la crisi di coppia è proprio cronica, spesso serve lo psicologo. Per avviare, in tutto e per tutto, una terapia di coppia. Un percorso che, con l’aiuto di uno specialista, permetta di ricucire un rapporto che il tempo ha inesorabilmente logorato.

Lettura consigliata

Attenzione ai segni dell’oroscopo che probabilmente tradiscono di più il partner