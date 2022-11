Sei settimane di file tutte al rialzo con chiusura superiore a quella della settimana precedente non si vedevano da oltre un anno. Nello stesso arco temporale, però un rialzo del 23,1% non si registrava da circa 2 anni. Il fatto, poi, che si parli di strepitoso rialzo di Generali Assicurazioni non è un’esagerazione. Basti pensare che un pattern con rialzo superiore al 23,1% in 6 settimane si è verificato solo 5 volte negli ultimi 10 anni.

Chiarita l’eccezionalità del movimento discutiamo brevemente le motivazioni alla base di quanto osservato.

I dati relativi ai primi 9 mesi del 2022

Sebbene l’utile netto sia rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente a oltre 2 miliardi di euro, è risultato essere superiore alle attese degli analisti. Inoltre, senza l’impatto degli investimenti in Russia ci sarebbe stata una crescita di oltre il 5%.

Nel corso della presentazione dei dati societari è emerso un dato che non farà molto piacere agli automobilisti. Causa inflazione alle stesse le polizze danni subiranno aumenti e l’auto costa sempre più, ma si può risparmiare

Questo risultato è molto importante soprattutto in ottica dividendo. Una delle caratteristiche di Generali Assicurazioni, infatti, è il rendimento che allo stato attuale è superiore al 6%. Inoltre, nei prossimi anni il rendimento è visto in crescita e dovrebbe sfondare quota 7%.

Non deve, quindi, sorprendere la forte reazione rialzista del titolo. A seguito della quale, però, il prezzo delle azioni si è allineato al prezzo obiettivo medio degli analisti. Allo stato attuale, infatti, secondo la raccomandazioni media il titolo risulta essere sottovalutato di poco meno del 5%.

Strepitoso rialzo di Generali Assicurazioni: fin dove potrà arrivare secondo l’analisi grafica?

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 18 novembre a quota 17,26 euro, in rialzo dell’1,56% rispetto alla seduta precedente.

Viste le ultime settimane, la proiezione in corso non poteva che essere rialzista. Un ostacolo, però, a breve si frapporrà sul cammino delle quotazioni di Generali Assicurazioni. Stiamo parlando della resistenza in area 17,44 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista verso la massima estensione rialzista in area 19,325 euro (III obiettivo di prezzo).

Un ritracciamento fino in area 15,555 euro potrebbe essere compatibile con lo scenario rialzista. Quest’ultimo verrebbe sconfessato solo da una chiusura settimanale inferiore a 15,555 euro. In questo scenario si potrebbero andare ad aggiornare i minimi annuali in area 13 euro.