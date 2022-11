Arriva il Bonus Natale con un carico d’oro fortuna e meraviglia per un segno protetto da Giove

La fine dell’anno si avvicina sempre di più e sono tanti a chiedersi cosa porterà il nuovo anno. Anche i più scettici magari danno una piccola sbirciata all’oroscopo. Che ci si creda o meno sapere che il proprio segno è tra quelli baciati dalla fortuna fa piacere e innesca una buona dose di ottimismo. Esattamente come avere delle piante in casa come amuleti portafortuna.

Se dal 17 novembre grazie alla congiunzione astrale arrivano tanti soldi per lo Scorpione aiutato da Venere, dicembre sarà particolarmente propizio per un altro segno. Sembra proprio infatti che la fine del 2022 riserverà tantissime gioie ad un segno zodiacale in particolare. Arriva il Bonus Natale con tanta fortuna e un carico di soddisfazioni per uno dei segni più coraggiosi e impulsivi dello zodiaco, ovvero l’Ariete.

Caratteristiche dell’Ariete

L’Ariete è un segno di fuoco governato da Marte, tra le sue caratteristiche principali spicca il coraggio, l’intraprendenza e l’energia. Marte conferirebbe ai nati sotto questo segno zodiacale un’indole guerriera che li renderebbe combattenti e con una grande forza interiore. Ogni ostacolo per loro è come una sfida da superare. Inoltre sono sinceri, leali e si contraddistinguono per la loro genuinità e spontaneità. Tuttavia talvolta possono sembrare aggressivi e irascibili a causa della loro impulsività e ostinazione. Un’altra caratteristica negativa degli arietini è il non saper aspettare, l’impazienza. L’elemento dell’Ariete è il fuoco mentre il suo colore è il rosso.

Arriva il Bonus Natale con un’incredibile fortuna e valanga di soldi grazie al transito di Giove

Giove è il pianeta della fortuna e della crescita interiore e quando si trova nell’Ariete fa esaltare ancor di più le sue caratteristiche. Ovvero la creatività, l’entusiasmo e la voglia di fare. Dal 20 dicembre Giove rientra in Ariete e questo renderà i nati sotto questo segno con una marcia in più. L’entusiasmo e la grinta degli arietini grazie al transito di Giove faranno compiere loro imprese straordinarie. Sul lavoro arriveranno finalmente tantissime soddisfazioni nonché la promozione da tempo attesa. Chi ancora è alla ricerca del lavoro desiderato questo è finalmente il momento giusto. Tutto sarà possibile per la fine del nuovo anno sia in campo professionale che in campo amoroso. Per chi è in coppia da tempo questo sarà anche il momento di allargare la famiglia. Mentre chi è alla ricerca dell’anima gemella potrà brindare al nuovo anno proprio insieme a lei.