Bonus di 700 euro per gli studenti meritevoli neoiscritti all’università

La Regione Lazio ha messo in campo ben 13 milioni di euro derivanti dai fondi POR FSE Lazio 2014-2020. Poi, ci sono i fondi POR Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027. Insomma, un bel po’ di soldi destinati ai nuovi inscritti all’università e ad altre iniziative culturali. Per ottenere il Bonus da 700 euro per l’iscrizione al primo anno universitario ci sono dei requisiti da rispettare. Anzitutto, lo studente deve iscriversi in una delle università site nel territorio della Regione Lazio.

Inoltre, deve aver ottenuto, all’esame di maturità, un punteggio minimo di 91 su 100. Si chiarisce che il bando per l’anno 2022-2023 non è ancora uscito. Tuttavia, i requisiti di accesso si possono desumere dai bandi relativi agli scorsi anni. Solitamente, esso, comunque, viene pubblicato nel mese di novembre ed è previsto circa un mese di tempo per presentare la domanda.

Come funziona il Bonus

Passiamo ad illustrare quali sono gli altri requisiti richiesti per l’accesso al Bonus. Si prendano, sempre, come punto di riferimento quelli previsti dal bando del 2020:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE in possesso di permesso di soggiorno;

poi essere residente o domiciliato in uno dei Comuni della Regione Lazio;

essere titolare o cointestatario di un conto corrente bancario o postale, oppure di una carta prepagata dotata di codice IBAN;

ancora, essere diplomati nell’anno 2019/2020, presso una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica e paritaria, con votazione pari o superiore a 91/100.

Inoltre, sempre per ottenere il Bonus di 700 euro per gli studenti occorre:

possedere un ISEE 2020 non superiore a 20.000 euro;

essere iscritto al primo anno di università 2020-2021 presso una delle università della Regione Lazio;

non essere destinatari di ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, caratterizzati dalle stesse finalità.

Bonus di 700 euro per gli studenti meritevoli neoiscritti all’università

Per ottenere la somma di 700 euro occorre inviare la domanda entro il termine previsto dal bando. Dal momento della pubblicazione del bando, poi, si avranno a disposizione circa 30 giorni per inviare la domanda di partecipazione. Nel precedente bando, inoltre, il termine finale per la presentazione dell’istanza fissava anche un termine orario di decadenza, che erano le ore 12 del giorno 21 dicembre. Quindi occorre fare attenzione a tutte le specifiche indicazioni, anche di orario, previste nel bando 2022, che dovrà essere pubblicato prossimamente.

Lettura consigliata

Importi, requisiti e modalità di richiesta del Bonus psicologo entro luglio per disturbi depressivi, ansia e stress