L’acqua con le bollicine divide le opinioni: c’è chi la odia e chi invece non può proprio farne a meno. Ma, al di là dei gusti personali, come si sceglie un’acqua frizzante o effervescente naturale di buona qualità? Ecco quali sono i migliori marchi secondo una recente indagine.

La differenza tra acqua frizzante ed effervescente naturale

Con l’arrivo del caldo torrido, alcuni consumatori preferiscono comprare l’acqua con l’anidride carbonica: infatti, c’è chi la trova più rinfrescante e dissetante. Ma non tutti sanno esattamente quale sia la differenza tra acqua frizzante ed effervescente naturale. La prima è semplicemente un’acqua minerale naturale a cui viene aggiunta la CO2 in fase di imbottigliamento. Nel caso dell’acqua effervescente, invece, l’anidride carbonica è presente in modo naturale fin dalla sorgente. Generalmente questo fenomeno è dovuto all’origine vulcanica di queste acque, che sono anche molto ricche di minerali.

Inoltre, bisogna sapere che l’acqua frizzante si può anche fare in casa, a differenza di quella effervescente. Basta infatti comprare un piccolo elettrodomestico chiamato gasatore. Il vantaggio è che così si evita di dover trasportare pesi significativi dal supermercato fino a casa. Inoltre l’impatto sull’ambiente è minore rispetto a quello dell’acqua in bottiglia. Ma, se preferiamo comunque comprare l’acqua frizzante o effervescente al supermercato, una recente indagine ci viene in aiuto.

Sarebbero queste le migliori acque frizzanti ed effervescenti naturali da comprare al supermercato nel 2022 secondo la classifica degli esperti

L’associazione per la tutela dei consumatori Altroconsumo ha recentemente testato le migliori acque in commercio, prendendo in considerazione la completezza dell’etichetta, le caratteristiche della bottiglia, il contenuto di sali minerali, metalli e contaminanti. Per quanto riguarda l’acqua naturale, è emerso dall’indagine che ci sono diversi prodotti di ottima qualità a prezzi contenuti. Invece, nella classifica dell’acqua effervescente naturale troviamo un solo marchio che si è meritato il giudizio “qualità buona”: si tratta di Sangemini effervescente naturale, che costa 80 centesimi per bottiglia. Seguono le acque giudicate di qualità media, coi relativi prezzi medi per bottiglia:

Uliveto (0,52 euro); Lete (0,40 euro); Grazia (0,31 euro); Ferrarelle (0,41 euro); Santagata (0,35 euro); Sveva (0,35 euro); Gaudianello (0,39 euro).

Infine, nella categoria dell’acqua frizzante sono tre i marchi che hanno ottenuto il giudizio di “qualità ottima”. Sarebbero queste le migliori acque frizzanti secondo gli esperti di Altroconsumo:

Boario (0,36 euro); Sorgesana (0,28 euro); Recoaro (0,30 euro).

Il premio miglior acquisto per rapporto qualità prezzo va invece a Fonte Guizza: la qualità è buona e la bottiglia costa solo 18 centesimi in media.

Lettura consigliata

Secondo un’indagine le migliori creme antirughe economiche si comprerebbero al supermercato e costano dai 3 ai 10 euro