Maggio chiude all’insegna di una fortuna epica per Sagittario e Bilancia e per altri 2 insospettabili segni zodiacali

L’estate è alle porte e in molti si staranno domandando se sarà l’occasione per poter ricaricare le pile e vivere dei momenti di tranquillità. Una tranquillità di cui tutti abbiamo bisogno. Ovviamente, nessuno di noi è in grado di predire il futuro. Tuttavia l’astrologia e l’oroscopo possono darci una grossa mano per quanto riguarda l’andamento delle prossime settimane.

In particolare, maggio chiude all’insegna di una fortuna epica a favore di alcuni segni zodiacali. Non soltanto Sagittario e Bilancia, ma anche altri due prescelti dalla buona sorte. Le stelle e la loro lettura non ci daranno sicuramente i numeri del superenalotto o la chiave della felicità.

Nonostante questo, però, possono darci tante informazioni utili che potremmo usare per evitare diversi problemi. Ad esempio, possiamo sapere quali sono i segni più traditori dello zodiaco e quali invece sono i più invidiosi.

Due categorie di persone da tenere bene alla larga.

In arrivo occasioni d’oro ma attenti alle spese ed ai falsi amici

Il disegno astrale di questo periodo potrebbe anticipare delle serene vacanze per alcuni fortunatissimi. Come in ogni storia che si rispetti c’è, però, anche il rovescio della medaglia. Alcuni di noi infatti, più di altri, potrebbero aver a che fare con spese inaspettate. Inoltre, alcune vecchie ruggini con persone molto vicine e che crediamo nonostante tutto amiche, potrebbero metterci di malumore.

È questo il caso della Bilancia che, a fronte di possibili avanzamenti di carriera e affari conclusi potrebbero dover fare i conti con alcuni “avvoltoi”. Dei veri e propri vampiri energetici che proveranno a buttarli giù. Meglio non ascoltarli.

Gratificazioni economiche anche per i Sagittario, che dopo tanti alti e bassi potrebbero trovare stabilità. Nell’ambito amoroso invece la situazione si fa sempre più interessante, con picchi di fuoco per chi è in coppia. Ma non saranno soltanto Sagittario e Bilancia ad aprire giugno con il piede sull’acceleratore.

Maggio chiude all’insegna di una fortuna epica per Sagittario e Bilancia e per altri 2 insospettabili segni zodiacali

A giovare delle congiunzioni astrali favorevoli del periodo saranno anche altri due segni insospettabili. Ci riferiamo all’Ariete ed ai Gemelli. Per loro sta per iniziare un periodo d’oro non solo in ambito lavorativo e degli affetti, ma anche nella forma fisica.

Gli Ariete potrebbero approfittare di questo momento per fare quel salto di qualità su cui rimuginano da un po’. Che sia una nuova attività lavorativa, una società, un nuovo amore. Il momento è decisamente propizio e le energie, sia fisiche che mentali non mancano.

Buone nuove anche per i nati sotto il segno dei Gemelli. Finalmente avranno la lucidità giusta per abbandonare luoghi e persone nocive. Si potrebbe così aprire una nuova e sorprendente fase della vita. La voglia di mettersi alla prova e una splendida forma non mancheranno. Questo aiuterà a far breccia non solo in ogni nuova avventura che vorranno intraprendere ma anche in qualche cuore.

