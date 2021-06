L’Italia è uno dei Paesi più belli e ambiti del mondo per le vacanze. Lungo lo Stivale possiamo trovare spiagge da sogno e borghi incredibili. Ma se vogliamo passare un’estate lontano dalle rotte trafficate e riscoprire la bellezza della natura incontaminata abbiamo un’altra opzione: quella di visitare un parco. Per questo noi di ProiezionidiBorsa abbiamo selezionato i 5 parchi naturali più belli d’Italia da visitare per un’estate a stretto contatto con la natura.

Il Parco nazionale del Gran Paradiso e quello dello Stelvio

Situato a cavallo tra la Valle D’Aosta e il Piemonte, il Parco nazionale del Gran Paradiso è il più antico d’Italia. Se lo visitiamo in estate ci troveremo immersi in uno spettacolo unico fatto di neve perenne e fiori dai mille colori. In più avremo la possibilità di vedere stambecchi, marmotte e aquile reali immersi nel loro habitat naturale. Imperdibile anche il ricchissimo giardino botanico costruito a quasi 2000 metri di altezza.

Se amiamo la montagna possiamo spostarci verso est per trovare il Parco Nazionale dello Stelvio. Situato a metà tra la Lombardia e Trentino Alto Adige, quello dello Stelvio è il parco più esteso del Paese. E quello che contiene le vette più alte. Anche qui troveremo splendidi ghiacciai e percorsi immersi nella natura più estrema. Il parco dello Stelvio è anche il paradiso degli appassionati di adrenalina. Visitandolo potremo provare il parapendio e il rafting sulle rive dell’Adda.

I 5 parchi naturali più belli d’Italia da visitare per un’estate a stretto contatto con la natura: non solo montagna

Se proprio non riusciamo a rinunciare al mare e ai borghi medievali possiamo scegliere il Parco naturale delle Cinque Terre. Si trova in Liguria ed è sotto la tutela dell’Unesco da oltre vent’anni. Qui troveremo speroni rocciosi a picco sul mare, spiagge incontaminate e paesini da visitare per ripercorrere la storia centenaria del Paese.

Esattamente nel centro dell’Italia troviamo il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La vegetazione e la fauna sono quelle tipiche dei monti appenninici e i percorsi sono adatti a tutte le età. Ma la vera particolarità di questo parco è che è l’habitat naturale dell’Orso Marsicano, una delle specie più grandi del mondo.

Spostiamoci ancora più a sud e arriviamo in provincia di Salerno per trovare il Parco Nazionale del Cilento. Nel 2010 è stato il primo parco italiano a ottenere la denominazione di Geoparco. E il motivo è sotto gli occhi di tutti. Se lo scegliamo per le vacanze ci imbatteremo in un incredibile spettacolo di natura mediterranea e potremo viaggiare tra borghi millenari e grotte straordinarie.