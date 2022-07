L’Italia è certamente un Paese ricco di opportunità. Questo lo si può vedere grazie ai diversi concorsi che offrono dei contratti davvero interessanti. Sono molti gli Enti e le aziende, infatti, che spesso ampliano il proprio team, cercando nuove risorse. Basti pensare al bando Vice Ispettori Tecnici della Polizia di Stato 2022, che offre stipendi molto alti anche solo con diploma. Ma di certo non è l’unico concorso che potremmo tentare. Ce ne sono diversi, infatti, che potrebbero essere nelle nostre corde.

La Regione Lazio offre 600 posti di lavoro a tempo indeterminato

Un concorso sicuramente interessante è quello indetto dalla Regione Lazio per ampliare la nuova sezione dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro. Infatti, saranno messi a disposizione, a detta dell’assessore al Lavoro del Lazio Claudio di Bernardino, ben 600 contratti.

In particolare, i ruoli saranno suddivisi in esperti del mercato e servizi per il lavoro, mediatori culturali e, infine, assistenti del mercato e dei servizi per il lavoro. L’ampliamento della squadra lavorativa, che sembra essere solo l’inizio a detta dell’assessore, potrebbe essere un’ottima opportunità per molti di noi. Questo soprattutto perché i contratti, oltre a essere a tempo pieno, saranno anche a tempo indeterminato.

Sarebbero ben 600 i posti a tempo indeterminato anche solo con il diploma in questa meravigliosa regione

Per avere maggiori informazioni bisognerà attendere il bando ufficiale. Nel frattempo, però, ciò che si sa è che si potrà partecipare sia con diploma che con laurea. Apparentemente, inoltre, non dovrebbero presentarsi limiti di età per il bando in questione. Inoltre, le sedi potranno essere diverse e si potrà lavorare nel sud del Lazio (dunque in città come Fondi, Formia, Cisterna di Latina etc.). Ma non solo. Saranno disponibili anche le sedi nel nord della regione (a Rieti, Viterbo, Cerveteri etc.) o centro (a Tivoli, Roma Tiburtino, Casalbertone o Torre Angela etc.).

Per candidarsi, ovviamente in un momento successivo all’uscita del bando ufficiale, bisognerà seguire una procedura molto semplice. Sarà sufficiente, infatti, mandare la propria candidatura sul portale centri per l’impiego Lazio, nella sezione dedicata al concorso in questione. Perciò, in attesa dell’ufficializzazione del concorso, sappiamo comunque che sarebbero ben 600 i posti a tempo indeterminato previsti per la nuova sezione dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro. Certamente, parliamo di una buonissima opportunità per diversi di noi che stanno cercando un nuovo impiego e che vogliono mettersi alla prova.

