Quando fa caldo è sempre la stessa storia, cosa cucinare che sia leggero e non ci resti sullo stomaco? Per quanto piatti più corposi siano sempre una delizia, in estate non ci va proprio di prepararli. Ore davanti ai fornelli, mille preparazioni per una sola portata, forno e fornelli accesi. Per questo motivo, spesso e volentieri ci rifugiamo in piatti unici come insalatone, insalate di riso o pasta fredda. Anche in versione più sofisticata, magari con delle seppioline per una insalata di riso più gourmet. Però cerchiamo sempre piatti che non ci portino via tempo, veloci sia da preparare che da mangiare. Oggi vedremo un’alternativa golosa e facile da preparare, dei pomodori ripieni di panzanella che diventeranno il nostro piatto preferito dell’estate.

Come preparare dei pomodori ripieni gustosissimi in 30 minuti con ingredienti freschi e di stagione per un piatto estivo leggero

Questa ricetta non prevede la cottura come si fa con quelli al tonno o con riso. Anzi, a parte un piccolo soffritto, non servono né forno né lunghe preparazioni ai fornelli. I pomodori ideali per questo piatto sono i pomodori a cuore di bue con la base più piatta. Il pomodoro costoluto fiorentino o quello di Pachino IGP sono l’ideale, ma possiamo usare anche altre varietà.

Ingredienti per 2 persone:

2 pomodori costoluti o cuore di bue;

1 carota;

50 g di zucchine;

50 gr di pane;

2 alici sott’olio;

1 cipolla piccola rossa;

sedano;

basilico;

peperoncino opzionale;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Laviamo i pomodori e tagliamo via la parte superiore in modo da creare una sorta di coperchio che useremo dopo. Con un cucchiaio scaviamo la polpa molto delicatamente, facendo attenzione a non lesionare il pomodoro. Trasferiamo la polpa in una ciotola, eliminiamo i semi in eccesso e condiamola con olio, sale, pepe e peperoncino. Poi tritiamo finemente la carota, la cipolla e il sedano, mettiamoli in padella con un filo d’olio e facciamoli soffriggere. Dopo qualche minuto, aggiungiamo le zucchine tagliate a cubetti, aggiustiamo di sale e pepe e facciamo saltare per 10 minuti.

Ultimo step della preparazione è quello della tostatura del pane. Scegliamo quello classico, integrale o anche ai cereali per un sapore più gustoso. Tagliamo il pane a cubetti piccoli e tostiamolo in padella con un po’ d’olio finché non saranno croccanti. Ora possiamo unire tutti gli ingredienti, aggiungere del basilico fresco e farcire i pomodori.

Quindi ecco come preparare dei pomodori ripieni gustosissimi in 30 minuti e mangiarli in un boccone. È un piatto fresco e leggero da gustare al volo prima di scendere in spiaggia o anche per cena. Se vogliamo, completiamo il pasto con delle sarde marinate o dello sgombro sott’olio. Sarà un’ottima idea gustosa, nutriente ed economica che ci eviterà di accendere il forno con 40 gradi all’ombra.

