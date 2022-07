Settimana di grandi sorprese per i fortunati Cancro e Toro ma sfortuna e imprevisti per questi 3 segni

Luglio è un mese ricco di eventi in ambito astrologico, in cielo saranno visibili stelle cadenti, congiunzioni di Pianeti, ma soprattutto potremo osservare la Luna piena del cervo in Capricorno. Quello a cui potremmo assistere il 13 luglio, senza usare particolari strumentazioni, è una Luna più grande, bianca, luminosa e nitida più che mai.

Vedere la Luna piena molto più vicino alla Terra non solo sarà uno spettacolo emozionante, perché quest’evento potrebbe anche influenzare alcuni segni dello zodiaco. Ciò che potrebbe accadere è sentire una maggiore consapevolezza e responsabilità, un’energia nuova per affrontare la scalata della vita.

Ad avere dei benefici potrebbe essere il Cancro, segno che vive un momento molto positivo. È un periodo dove i ritmi rallentano, per lasciare spazio a riflessioni. Questo non farà altro che aumentare il proprio sesto senso e la capacità di comprensione, indispensabili per superare serenamente questo splendido mese.

Settimana di grandi sorprese per i fortunati Cancro e Toro ma ci saranno sfortuna e imprevisti per questi 3 segni

Oltre il Cancro, buone notizie e vento in poppa anche per il Toro, che aspetta da settimana il momento della rivalsa. Basta pigrizia, una carica di energia farà brillare questo segno, una luce nuova che farà decollare l’estate. In più, potrebbero esserci novità sentimentali all’orizzonte, un incontro romantico e passionale potrebbe essere imminente. Con l’influsso di Mercurio, inoltre, il Toro potrebbe ricevere molte soddisfazioni in ambito professionale, grazie alle brillanti idee. Ci sono tutti i presupposti per vivere dei mesi incredibili, all’insegna delle buone notizie e della serenità.

Non si può dire lo stesso per lo Scorpione, forse colpa di Marte in opposizione che lo renderà particolarmente pessimista, pronto a lamentarsi per ogni cosa. Pochi stimoli e nessuna voglia di mettersi in discussione, gli amici e i conoscenti sembrano non essere abbastanza intelligente per lui. Con l’appoggio di Mercurio, le cose potrebbero cambiare in positivo, ma bisognerà mettere impegno e lasciarsi andare a nuove attività.

Sagittario e Capricorno

Sarà una settimana di grandi sorprese per i fortunati Cancro e Toro, ma non per il Sagittario, sommerso dai mille impegni che non gli danno tregua. Con questi ritmi incalzanti di certo l’umore non è alle stelle e le vacanze sembrano essere lontane. Per superare al meglio questo momento no, bisogna concedersi un poco di spazio, dedicandosi a qualche hobby o sport.

Nonostante l’ottima forma, il Capricorno dovrà fare i conti con tensioni e situazioni complesse. La mancanza di energie potrà distogliere da obiettivi lavorativi, ma bisogna trovare gli stimoli per portare a termine ogni cosa e godersi le ferie. Lo stress, purtroppo, gioca dei brutti scherzi, basterebbe essere più propositivi per trovare finalmente un poco di pace.

Approfondimento

Inizio luglio travolgente per il Cancro, ricoperto di fortuna e soldi, ma energie positive e amore alle stelle anche per questi segni