La salute mentale è ancora un aspetto che non viene sufficientemente preso in considerazione. Incredibilmente, le piante potrebbero essere un alleato contro lo stress e l’ansia. Infatti, alcune piante e fiori potrebbero aiutare a creare un ambiente rilassante. Inoltre, potrebbero aiutarci con alcune problematiche come insonnia e procrastinazione, tipiche di chi ha difficoltà con ansia e depressione. Questo perché in base al profumo e al colore delle nostre piante, otteniamo effetti diversi. Per esempio, contro stress e ansia potrebbero aiutarci rosmarino e lavanda, ma anche altre piante. Molte di queste piante, inoltre, hanno anche un utilizzo in cucina o per creare oli essenziali.

Non solo, avere e prendersi cura di un giardino potrebbe ridurre lo stress grazie alle interazioni che abbiamo con esse. Questo perché ridurrebbe il cortisolo, uno degli ormoni che più incidono su questo problema. Avere piante significa, inoltre, avere l’aria più pulita e migliorare quindi la nostra respirazione, aiutando depressione e ansia. Ci sono, però, alcune piante più utili di altre.

Profumi e colori per rilassarsi

Il rosmarino ad esempio ha una fragranza leggera ed è utilissimo per cucinare. Tra i suoi componenti troviamo il linalolo che potrebbe incidere sulla riduzione dello stress. Non solo, è abbastanza facile da curare e assolutamente sicuro per gli animali.

L’eucalipto ha un buonissimo profumo ed è famoso per i suoi benefici contro asma e raffreddore. Il suo aroma può essere un ottimo accompagnamento per la meditazione. Aiuterebbe a rilassarsi e a calmare i pensieri. Una pianta che potrebbe aiutarci a prenderci dei momenti di pausa per sentirne il profumo.

Contro stress e ansia potrebbero aiutarci rosmarino e eucalipto, ma anche altre piante che hanno bisogno di poche cure

Unica nel suo genere è la sansevieria, conosciuta anche come lingua di suocera. Questa pianta è, infatti, in grado di convertire l’anidride carbonica in ossigeno durante la notte. Quindi, è capace di purificare l’aria all’interno di una stanza. Ha bisogno di poche cure e potrebbe essere ottima per chi soffre di depressione. Questo perché non bisogna dedicarsi a lei tutti i giorni e può farci compagnia, cambiando l’aria quando non abbiamo voglia di uscire.

Infine, la lavanda ci aiuta in particolare con ansia e insonnia data dallo stress. Oltre ad avere un colore meraviglioso che potrebbe colorare la nostra casa, ha diversi benefici. Il suo profumo ha, infatti, la capacità di calmarci e rilassarci. Grazie alle sue proprietà, potremmo dormire meglio e diminuire l’ansia.

Le piante sono, quindi, utili per aiutarci ad affrontare molti problemi della vita. Grazie alle loro proprietà possono migliorare non solo il nostro ambiente, ma anche il nostro umore e la nostra salute.

Lettura consigliata

Come creare questo giardino giapponese in casa che ci aiuta a rilassarci e non ha bisogno di cure e acqua