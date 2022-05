I gusci delle uova sono notoriamente degli ottimi fertilizzanti. Essendo costituiti da bicarbonato di calcio conferiscono al terreno un apporto extra di calcio ma anche di potassio.

Sarebbe un imperdonabile errore buttare i gusci delle uova perché potrebbero esser utilissimi non solo come fertilizzanti naturali per l’orto

I gusci potrebbero essere sminuzzati e mescolati con il terreno. In alternativa possono essere messi a bollire in acqua per dieci minuti. Poi filtrando il liquido lo si può usare per irrigare le piante soprattutto quelle che necessitano di un apporto di calcio e potassio. I gusci delle uova però, hanno innumerevoli altri modi per esser utilizzati come, ad esempio, nel caffè.

Togliere l’amaro e l’acido dal caffè

Noi italiani siamo grandi estimatori del caffè ma alcune persone preferiscono smorzarne il gusto amaro con latte o panna. Un’alternativa, che non altera il gusto ma serve a togliere l’acido, è costituita proprio dai gusci delle uova. Il motivo è molto semplice: il guscio d’uovo, essendo costituito da carbonato di calcio, è alcalino e quindi riesce ad abbassare l’acidità del caffè. Dovremo, dapprima, lavare bene il guscio dell’uovo assicurandoci che non vi siano residui di albume. Poi una volta sminuzzato grossolanamente, andrà messo insieme all’acqua nella parte inferiore della moka. Procediamo, in seguito, aggiungendo il caffè e mettendo sul fuoco. La differenza sarà immediatamente percepibile. Il retrogusto amaro sarà sparito.

Ricostituente per le unghie

Quando le unghie appaiono indebolite e si rompono con facilità, dobbiamo ricordarci delle proprietà dei gusci delle uova. Essendo costituiti di carbonato di calcio saranno un ottimo rafforzante per le unghie. Mettiamo a bollire i gusci delle uova per qualche minuto in modo che venga eliminato qualsiasi batterio. Ora dovremo essiccarli al sole e poi con un mortaio ed un pestello ridurli in polvere. Aggiungiamo un cucchiaino raso da caffè ad uno smalto. Agitiamolo energicamente e poi applichiamo sulle unghie. Questo metodo equivale ad una maschera rinvigorente per unghie fragili.

Se il mixer non trita più

Il guscio d’uovo è perfetto per affilare le lame del mixer. Dovremo dapprima renderli più duri possibile e pertanto li metteremo in freezer. Ora versiamoli nel mixer e aggiungiamo un cucchiaio di acqua. Azioniamo il mixer per qualche minuto. Le nostre lame, al termine, saranno affilatissime e torneranno a tagliare come un tempo.

Sarebbe un imperdonabile errore buttare i gusci delle uova, una volta scoperto come si possono utilizzare.

Lettura consigliata

Sembra bizzarro ma c’è un motivo per cui molti stanno conservando i peli di gatto e cane lasciati sul divano e i propri capelli sulla spazzola