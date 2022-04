Negli ultimi anni si è affermato uno stile di vita sempre più green e tendente a ridurre lo spreco. Molte volte si rimane allibiti da quante cose potrebbero finire nella spazzatura ed invece trovano un secondo utilizzo. Persino i peli di cane e gatto, che spesso sono un vero problema quando devono essere rimossi da abiti e divani, potrebbero tornare utili. Non solo i peli dei nostri amici a quattro zampe ma anche i nostri capelli se li raccogliamo dalla spazzola, potrebbero essere preziosissimi per uno scopo particolare. D’altra parte ogni giorno possono cadere fino a 100 capelli e quindi perché sprecarli quando possono trovarne un nuovo impiego.

Sembra bizzarro ma c’è un motivo per cui molti stanno conservando i peli di gatto e cane lasciati sul divano e i propri capelli sulla spazzola

Molte persone hanno scoperto che i capelli così come i peli dei nostri animali sono una preziosa alternativa ai fertilizzanti chimici. Può fare un po’ ribrezzo ma questi materiali organici sono un portento se mescolati nel terriccio. Un capello umano è infatti costituito per la maggior parte di carbonio, ossigeno, idrogeno, zolfo e soprattutto azoto. La decomposizione dei capelli o dei peli è abbastanza lunga per cui anche i nutrienti potrebbero giungere alle piante non nell’immediato. Questa caratteristica rende peli e capelli un ottimo concime a lento rilascio. La concimazione avverrà lentamente in modo che la pianta abbia nutrimento garantito a lungo.

Come creare un fertilizzante naturale per le piante

Cerchiamo di tagliuzzare i capelli e i peli in modo da facilitare la dispersione dei nutrienti. La degradazione è infatti così lenta per la componente proteica (la cheratina è una proteina) che ne rende difficile la disgregazione. In seguito mescoleremo i capelli al terriccio. Il concime a base d’azoto, ad esempio viene utilizzato per il ficus, la strelitzia, l’elleboro o la primula.

Oltre che come fertilizzanti sono ottimi anche per sciogliere il terriccio quando si presenti troppo compatto. I nostri capelli o i peli dei nostri animali domestici possono essere usati anche per coprire le aree solitamente colpite dalle erbacce. Se li usiamo come una pacciamatura per coprire il terreno, le erbacce non avranno luce per crescere e finalmente non avremo più la noia di estirparle. Se invece preferissimo il diserbo delle erbacce, in quest’altro articolo sveleremo come realizzare un diserbante completamente naturale che sia efficace e gratis ma anche frutto del riciclo di questo scarto della cucina.

Quando non si devono usare

È molto importante che non si utilizzino capelli trattati. Quindi nel caso avessimo applicato delle tinte oppure il liquido per la permanente è meglio optare per un altro fertilizzante. Lo stesso dicasi per i peli di cane e gatto. Se abbiamo spruzzato sul pelo una soluzione antiparassitaria, allora non potremo impiegarlo per il giardino.

Sembra bizzarro ma c’è un motivo ben preciso quindi per conservare capelli e peli. A qualcuno può far ribrezzo ma sembrerebbe che questa pratica, naturale e gratis, faccia crescere rigogliose le piante da giardino.

