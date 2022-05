L’andamento borsistico di ILLA nell’ultimo anno è stato molto peculiare. Come raccontato nei precedenti report, ogni minimo rimbalzo è stata occasione per aumentare l’esposizione al ribasso. Adesso, dopo che in un anno il titolo ILLA ha perso circa l’80% il ribasso potrebbe essere ormai al capolinea.

Come si vede dal grafico, infatti, ormai non ci sono più ostacoli lungo il cammino che porta alla massima estensione ribassista in area 0,07 euro. Su questo livello, poi, si potrebbe concretizzare un’inversione rialzista che potrebbe avere come obiettivo più probabile area 0,14 euro per un potenziale rialzo del 100%. Tuttavia, prima di trarre conclusioni affrettate sui target sarà molto importante attendere un segnale di inversione.

Avvertenze sul titolo ILLA

Prima di concludere notiamo che la capitalizzazione del titolo è di circa un milione di euro. Inoltre, il controvalore scambiato giornalmente è inferiore ai 15.000 euro. Anche se nelle ultime settimane abbiamo assistito a un aumento dei volumi per circa un fattore 6. Ciò vuol dire che il titolo potrebbe essere esposto a forti escursioni di volatilità nel caso in cui dovesse essere al centro di un movimento speculativo. Prestare, quindi, molta attenzione per evitare forti perdite in conto capitale.

A supporto di questa indicazione ricordiamo che ILLA, negli ultime tre mesi, è stato più volatile del 90%, muovendosi tipicamente di +/- 11% a settimana.

Un altro aspetto statistico da non trascurare è quello legato alla probabilità che per un’intera seduta non ci siano scambi sul titolo. Nel caso specifico di ILLA questa probabilità è del 20%. Ciò vuol dire che, mediamente, durante una seduta a settimana gli investitori non effettuano scambi sul titolo. Questa cosa potrebbe essere molto pericolosa per chi volesse investire/disinvestire non trovando la controparte.

Il titolo azionario ILLA (MILILLA) ha chiuso la seduta del 29 aprile in ribasso del 3,59% rispetto alla seduta precedente. L’ultimo prezzo è stato a 0,094 euro.

Time frame settimanale

