Questo formidabile olio, oltre a proteggere la pelle, sarebbe anche un vero toccasana per il cuore e le arterie

La natura, come ben sappiamo, offre all’essere umano una miriade di prodotti estremamente importanti per la salute. Uno su tutti il grano, un alimento che ha letteralmente cambiato le sorti dell’umanità già 10.000 anni fa.

Per diversi secoli, però, durante i processi di lavorazione del frumento, la parte che comprendeva la crusca e il germe veniva eliminata. Negli ultimi decenni, invece, si tende a preservare queste componenti perché ricchissime di sostanze nutritive. Dal germe, ad esempio, si possono infatti ricavare diversi derivati, come l’olio di germe di grano, di cui approfondiremo le proprietà tra poco.

L’olio di germe di grano è un grasso vegetale che, come abbiamo appena visto, si ottiene dal germe del seme di frumento. Questo particolare olio, che ancora pochi conoscono, dal punto di vista nutrizionale potrebbe apportare numerosi benefici per la salute.

Infatti, grazie all’alto contenuto di vitamina E, quest’olio rafforzerebbe le difese antiossidanti, promuovendo un buon funzionamento del sistema immunitario e cardiovascolare.

Su quest’ultimo aspetto, sono diversi gli studi che affermerebbero l’importanza di questo grasso vegetale nei confronti del cuore e delle arterie. Ciò è dovuto alla presenza, al suo interno, di acidi grassi insaturi che aiuterebbero a tenere a bada i livelli di colesterolo nel sangue.

Oltre a questo, l’olio di germe di grano aiuterebbe anche ad aumentare il flusso del sangue e potrebbe essere utile per trattare diversi problemi legati alla pelle. Infatti, spesso viene utilizzato come unguento da applicare a cicatrici ed infiammazioni. In questi casi, la pelle assorbe rapidamente l’olio che funge da emolliente.

Grazie a queste sue capacità, l’olio di germe di grano si utilizza spesso in campo cosmetico per la cura della pelle.

Infatti, è un ingrediente presente in alcuni prodotti solari, o doposole, o nelle classiche creme anti aging. Tuttavia, grazie alle sue proprietà, può essere usato anche in cucina, a crudo, in sostituzione dell’olio extra vergine di oliva. Oppure, può essere utilizzato all’interno di gustosissimi dolci, come quello che vedremo tra poco.

Deliziosi muffin al cioccolato

Quindi, abbiamo appena visto che questo formidabile olio, oltre a proteggere la pelle, sarebbe anche un vero toccasana per il cuore e le arterie. In cucina, possiamo utilizzarlo ad esempio per preparare dei deliziosissimi muffin al cioccolato.

Innanzitutto sciogliamo a bagnomaria 100 grammi di cioccolato fondente. Dopo di che, tritiamo circa 100 grammi di frutta secca mista, che può essere composta da noci, mandorle e pistacchi.

Fatto ciò, versiamo la frutta secca all’interno di una ciotola insieme a 250 grammi di farina e 10 grammi di lievito per dolci. Mescolati gli ingredienti, aggiungiamo anche 150 grammi di zucchero e 40 grammi di cacao in polvere. Rimestiamo nuovamente il tutto e, una volta finito, versiamo a filo 250 millilitri di latte, 30 grammi di olio di germe di grano e il cioccolato fuso.

Amalgamiamo il tutto e versiamo il composto all’interno di una sac à poche. Poi, riempire degli stampini unti con del burro. Cuociamo per circa 20 minuti con il forno impostato a 180 gradi e siamo pronti per servire e mangiare i nostri muffin.