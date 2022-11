Sarebbe scoperto il perché si mangiano le mandorle prima e dopo l’allenamento

Prima di fare sport ci sono diversi spuntini da poter consumare. Questo perché ovviamente bisognerà essere carichi di energie per affrontare l’ora in palestra nel miglior modo possibile. Spesso ciò che si consuma di più prima di un’attività fisica è la frutta secca. Si sceglie quest’ultima in quanto è ricca di grassi buoni, che forniscono lo sprint giusto per svolgere le attività. Tra la tanta frutta secca che esiste, si consumano soprattutto le mandorle. Andiamo a conoscerle più da vicino.

Valori nutrizionali delle mandorle

Per 100 g di questo prodotto si accumulano circa 590 kcal. Un valore abbastanza significativo, che spiega il perché lo si definisca un alimento energetico. Successivamente si hanno:

50 g di grassi;

9 g di carboidrati;

13 g di fibre;

21 g di proteine.

Le mandorle sono anche ricche di vitamine e sali minerali. In particolare spiccano la vitamina E e la B2. Come minerali possiamo nominare calcio, fosforo in maggiori quantità, magnesio, ferro e zinco.

Sarebbe scoperto il perché si mangiano le mandorle proprio prima di iniziare e una volta terminato l’allenamento

Da un punto di vista nutrizionale, guardando le calorie si potrebbe pensare che non sia assolutamente un alimento dietetico. In realtà non è vero. In alcuni casi ci sono cibi che si utilizzano proprio per lo sport, o meglio sarebbero molto indicati per questo caso. Ma perché le mandorle vanno bene per lo sport? Quali sono le loro proprietà?

Proprietà delle mandorle

Dal profilo nutrizionale possiamo vedere che sono ricche di proteine. Le proteine sono il pane quotidiano per chi si allena. Bisogna precisare però che con le proteine, anche se si fa sport, non bisogna esagerare. Ci sono delle dosi da rispettare, che variano da soggetto a soggetto. È bene ascoltare il proprio nutrizionista o un personal trainer che sia specializzato anche in nutrizione sportiva. Mangiare le mandorle prima di fare sport andrebbe a migliorare la prestazione atletica, per tale motivo si consigliano.

Dopo lo sport

Quando finiamo un’attività, soprattutto se stancante, siamo sfiniti. Sudiamo tanto e tutti questi liquidi dovranno essere reintegrati. Proprio per questo le mandorle fanno bene, perché aiuterebbero anche a reintegrare i minerali persi.

Quante mandorle dovremmo consumare al giorno

Ci sono anche qui delle dosi consigliate, che ovviamente non saranno uguali per tutte le categorie di soggetti. Si consiglierebbe di consumare circa 50 g di mandorle al giorno. Avendo un potente potere saziante possono essere consumate anche per uno snack anche da chi non pratica sport. Si possono introdurre facilmente nell’alimentazione. Abbiamo parlato di snack, ma non è l’unico metodo. Infatti possono essere utilizzate, in combo con altra frutta secca, all’interno di yogurt magri o yogurt greco. Stessa cosa vale per i primi e secondi piatti.

Un secondo piatto davvero delizioso potrebbe essere il pollo cucinato con le mandorle, come nella cucina cinese. O, ancora, si può creare una granella di mandorle sulla pasta con il pesto. Tutte queste sono delle piccole idee che però potrebbero servirci per integrare questo alimento, che ha davvero tante azioni benefiche per la salute di tutti. E così abbiamo visto che sarebbe scoperto il perché si mangiano le mandorle prima dell’inizio e alla fine di un’attività sportiva.