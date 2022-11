5 buoni motivi per visitare la città che ospita uno dei più bei mercatini di Natale in Italia

Il periodo natalizio è forse il momento migliore per visitare alcune città che si agghindano a festa tra novembre e gennaio e mostrano il meglio di sé. Ma bastano prodotti tipici e artigianato locale per spingerci a raggiungere un posto? Sicuramente ci guida un’irrefrenabile voglia di viaggiare e di fare una vacanza in un luogo che meriterebbe una visita comunque. Andiamo allora insieme a Trento, una città che ha tanto da offrire e non solo per i mercatini di Natale. Ecco 5 buoni motivi per visitare questa splendida città.

La Città del Natale

I mercatini di Natale a Trento appartengono a una tradizione antica e molto sentita. Dal 19 novembre all’8 gennaio la città si anima di bancarelle, di luminarie e di attrazioni che la trasformano nella Città del Natale, il soprannome che si è guadagnata. Ospita circa mezzo milione di turisti ogni anno in occasione dei mercatini, che si svolgono in due piazze del centro storico, Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, in tipiche casette di legno. In Piazza Santa Maria Maggiore, la Casa di Babbo Natale accoglie i bambini con la slitta magica e un corteo di folletti.

Il Castello del Buonconsiglio

La visita ai mercatini può essere l’occasione giusta per conoscere meglio Trento. Percorriamola a piedi per non perdere nulla delle sue strade e degli angoli più suggestivi. Da Piazza Duomo attraverso Via Belenzani raggiungiamo la Torre Verde, tra palazzi rinascimentali e antiche case nobiliari. E naturalmente regaliamoci il piacere di visitare il Castello del Buonconsiglio, forse l’edificio più rappresentativo della città. Era la residenza dei principi vescovi che governavano Trento e nello stesso tempo una postazione di guardia per controllare le vie di accesso alla vallata.

Il MUSE

Un tuffo nella scienza e nella modernità ci aspetta invece al MUSE, il Museo delle Scienze di Trento. È un luogo imperdibile soprattutto per i giovani visitatori. Si tratta infatti di uno dei musei più amati dai bambini, che possono fare esperienza diretta nei laboratori di chimica e fisica e imparare giocando. Nulla è vietato. Si può parlare e giocare, toccare e sperimentare in un’atmosfera in cui tutto è presentato in modo molto semplice e originale, ma soprattutto interattivo.

Il Lago di Toblino

Il quarto motivo che ci porta a Trento ci spinge oltre il perimetro del centro urbano per visitare la Valle dei Laghi. Dobbiamo percorrere solo una decina di km per inoltrarci in luoghi bellissimi, visitabili anche in inverno. Lungo il percorso tra Trento e il Lago di Garda fermiamoci al Castello di Toblino, che sembra galleggiare sul lago che porta lo stesso nome. La rocca è immersa in una riserva naturale con vegetazione mediterranea, lo splendido habitat di uccelli migratori e specie ittiche rare.

5 buoni motivi per visitare Trento, i prodotti tipici

Infine, non possiamo lasciare Trento senza aver prima assaggiato le mille prelibatezze della città. Accanto ai prodotti più noti, come lo speck o i formaggi di malga, troviamo il tortel di patate, una frittella di patate particolarmente saporita per l’aggiunta di salumi tipici. Tra i dolci, oltre allo strudel di mele, ci sono i brezel, la versione trentina dei tipici biscotti austriaci. Assaggiamo infine il Parampampoli, una bevanda alcolica che si serve alla fiamma.