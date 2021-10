Bere abbastanza acqua non solo è importante per il benessere dell’organismo ma anche per la salute della pelle. Una pelle sempre idratata previene la desquamazione e la rende molto più elastica. In un precedente articolo abbiamo illustrato il metodo per calcolare il giusto apporto di liquidi per ogni persona. Oggi vedremo come aiutare la pelle a rimanere sempre idratata e morbida con una crema fai da te. Questa crema corpo completamente naturale può aiutarci a combattere la pelle secca. Non solo, ci lascerà un incredibile profumo che ci avvolgerà per tutto il giorno.

Pelle profumatissima e idratata con questa crema dal potere lenitivo fatta in casa

Per realizzare questa crema corpo avremo bisogno di pochissimi ingredienti, tutti reperibili in erboristeria. Procuriamoci anche un barattolino con tappo in cui conservarla.

Ingredienti per la crema:

1 cucchiaino di cera d’api o cera vegetale;

180 ml di olio di mandorle;

30 gocce di olio essenziale di lavanda;

15 ml circa di gel di aloe.

Procedimento

Prima di tutto sciogliamo la cera a bagnomaria utilizzando una ciotolina di vetro su un pentolino con acqua in ebollizione. Quando sarà liquida aggiungiamo gradualmente l’olio di mandorle;

Quando si sarà tutto ben amalgamato e avrà un incredibile color oro intenso, togliamo il pentolino dal fuoco. Utilizzando il calore del composto sciogliamo anche il gel d’aloe, mescolando velocemente;

Come ultimo passaggio è il momento di aggiungere l’olio essenziale di lavanda. Possiamo aiutarci con una frusta a mano per mescolare il tutto alla perfezione e creare una crema liscia;

Non ci resta che trasferire la nostra crema morbida e setosa in un barattolino e lasciarla raffreddare. Si può applicare subito o richiudere il barattolo con un coperchio a chiusura ermetica. Possiamo conservarla per circa 3 mesi, riponendola in un luogo fresco e lontano dalla luce. Evitiamo di utilizzarla oltre questa data perché non avendo altri conservanti il composto potrebbe separarsi.

Quindi ecco come avere una pelle profumatissima e idratata con questa crema dal potere lenitivo fatta in casa. L’aloe è rinomata per le sue proprietà lenitive e si pensa sia in grado di velocizzare la guarigione delle ferite. L’applicazione del suo gel viene ritenuta sicura, come afferma anche l’autorevole sito Humanitas, ma potrebbe causare prurito. Meglio assicurarsi di non avere eventuali allergie e consultare sempre il proprio medico.

Un ultimo consiglio per la nostra pelle

Invece di acquistare l’olio essenziale di lavanda e il gel d’aloe in erboristeria, possiamo prepararli in casa. Per quanto riguarda la lavanda basterà far seccare i fiori e utilizzare un pestello, aiutandoci con un olio vegetale. Per l’aloe basterà seguire il procedimento riportato in questo articolo ”Le 3 semplici mosse da seguire per estrarre il gel dalle foglie di Aloe Vera”.

